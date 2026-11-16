UEFA Tautų lygą lietuviai baigė nugalėdami Lichtenšteiną

Paskutinėse rungtynėse Lietuvos futbolininkai 2:1 nugalėjo Lichtenšteino futbolininkus.
Pirmajame kėlinyje lietuviai dominavo aikštėje ir turėjo ne vieną progą. Manfredas Ruzgis pataikė į skersinį, bet ataka tęsėsi ir pasinaudojęs varžovų gynėjo kluptelėjimu, Eligijus Jankauskas smūgiu krūtine iš artimos distancijos išvedė Lietuvos rinktinę į priekį.
Po pertraukos varžovų futbolininkas baudos aikštelėje sužaidė ranka. Už tai buvo skirtas 11 m. baudinys, kurį užtikrintai realizavo M. Ruzgis.
Ramybę kiek sudrumstė standartinė situacija 60-ąją minutę, po kurios Aronas Sele galva nukreipė kamuolį į Lietuvos rinktinės vartus.
Po pergalės Lietuvos rinktinė grupės etapą baigė su 7 taškais ir antra vieta grupėje.
Pridedamos penkios minutės.
G. Gineitis išvedė Matą Vareiką prieš vartininką, bet jam nepavyko susitvarkyti su kamuoliu, o galiausiai užfiksuota ir nuošalė.
Proga Lichtenšteino rinktinei po standartinės padėties, bet kamuolį gaudo vartininkas.
Gudriai sužaidęs Gvidas Gineitis suteikė progą M. Ruzgiui, bet šiam pataikyti į vartus nepavyko.
Lietuvos rinktinė praleidžia įvartį. Vartininkui nepavyko išgelbėti rinktinės nuo Andreaso Malino smūgio.
M. Ruzgis sėkmingai realizuoja baudinį ir dvigubina persvarą.
Į varžovų vartus skiriamas 11 m. baudinys.
Motiejus Burba kėlinį pradeda puikai galimybe, bet smūgis skrieja šalia vartų.
Prasidėjo antrasis rungtynių kėlinys.
Pirmasis kėlinys baigtas
Pirmajame kėlinyje pridedamos trys minutės.
M. Ruzgis nepataiko į vartų plotą.
Varžovams ir toliau nepavyksta sukurti nieko pavojingo, o lietuviai jau atliko 6 smūgius.
Lietuviai ir po įvarčio išlaiko iniciatyvą savo rankose.
M. Ruzgio smūgis pataiko į skersinį, o netrukus besitesiančioje atakoje Eligijus Jankauskas krūtine iš arti nukreipė kamuolį į varžovų vartus!
Manfredo Ruzgio smūgis nepataiko į vartų plotą.
Rungtynių pradžioje lietuviai žaidžia aktyviau, bet viskas ką jiems pavyksta pasiekti tai kelis kampinius.
Rungtynės prasidėjo!
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis:
Įdomūs faktai:
• Norint grupėje užimti antrąją vietą Lietuvos rinktinei šiose rungtynėse užtenka net ir pralaimėjimo ne didesniu nei 2 įvarčių skirtumu.
• Lichtenšteinas pergalės neiškovojo jau 8 rungtynėse iš eilės. Per jas buvo patirti 7 pralaimėjimai.
• Pirmąsias tarpusavio rungtynes 2:0 laimėjo Lietuvos atstovai.
Trenerių ir žaidėjų komentarai:
„Tai yra turinti aiškų savo braižą komanda, suprantame, ko treneris nori iš savo komandos. Komanda stengiasi tai vykdyti, žaidžia tokį ganėtinai klampų futbolą, ginasi žemu bloku, stengiasi daug bazuotis viduryje ir labai daug energijos atiduoda ginantis.
Viena iš pagrindinių detalių ir akcentų tai yra ramybė, ramybė su kamuoliu, kantrybė, neperskubėjimas ir savų šansų išlaukimas, kurie, manau, tikrai ateis.“
Mindaugas Čepas, Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris
„Esame nusiteikę gerai, tikimės, kad bus pergalė, nes matau, kaip komanda dirba, kokį darbą daro treneriai. Esame gerai pasiruošę ir mus tenkins tik pergalė. Jaučiamės skolingi ir sirgaliams, kurie visada mus palaiko ir tikimės, kad pavyks jiems padovanoti laimėjimą
Tikimės sunkių rungtynių, manau, kad bus sunkiau, nei buvo žaidžiant prieš Surinamą, nes Lichtenšteinas žaidžia labai atsitraukęs ir daug ginasi, bet tikrai negalime nuvertinti varžovų. Reikės turėti kantrybės ir tikiuosi, kad pavyks pramušti.“
Manfredas Ruzgis, Lietuvos rinktinės puolėjas
Komandų formos:
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Rungtynės baigėsi Lietuvos rinktinės pergale 2:1!