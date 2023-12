UEFA sprendimai: Lietuvoje vyks Europos futsal čempionatas, rinktinė su agresore nežais

Šeštadienį Vokietijos mieste Hamburge įvyko UEFA Vykdomojo komiteto posėdis, kuris buvo aktualus ir Lietuvos futbolo bendruomenei.

Vienas iš posėdžio klausimų buvo 2026-ųjų UEFA Europos futsal čempionato šeimininkų paskyrimas.

Sprendimas buvo palankus Lietuvai ir Latvijai – būtent šių dviejų šalių bendra paraiška buvo įvertinta geriausiai ir joms atiteko šansas organizuoti vieną svarbiausių tarptautinių futsal turnyrų.

Planuojama, kad turnyras bus rengiamas Kauno ir Rygos arenose.

„Federacijos komanda ilgai ir nuosekliai dirbo ties paraiškos teikimu, tad labai džiugu, kad pastangos buvo įvertintos. Nors iš pradžių teikėme atskiras paraiškas su latviais, vėliau pamatėme, kad didesni šansai gauti galimybę organizuoti čempionatą bus dirbant kartu.

Mūsų šalyje vykęs pasaulio futsal čempionatas šiam sportui davė didelį impulsą visai šio sporto raidai Lietuvoje, tad labai smagu, kad didelį renginį savo sirgaliams ir visam Baltijos regionui pavyks atvežti dar kartą. Nors iki čempionato – dar dveji metai, tačiau pasirengimo darbai prasidės jau visai netrukus“, – kalbėjo LFF prezidentas Edgaras Stankevičius.

REKLAMA

REKLAMA

Tarp kitų kandidatų organizuoti čempionatą buvo Prancūzija, Belgija ir Suomija. Prancūzai ir belgai iš pradžių teikė bendrą paraišką, tačiau vėliau nusprendė aplikuoti savarankiškai.

REKLAMA

Tiek Lietuva, tiek Latvija pastaraisiais metais galėjo pasigirti dideliais futsal renginiais savo šalyse – 2022-aisiais Latvijos sostinėje buvo surengtas UEFA futsal čempionų lygos finalo ketverto turnyras, o Lietuvą 2021-ųjų rudenį drebino vienas didžiausių renginių šalies sporto istorijoje – FIFA pasaulio futsal čempionatas.

Europos čempionate dalyvauja 16 rinktinių, jos paskirstomos į keturias grupes po keturias komandas. Geriausios dvi ekipos patenka į atkrintamąsias varžybas ir varžosi ketvirtfinaliuose, pusfinaliuose ir finale.

REKLAMA

REKLAMA

Dabartiniai Europos čempionai yra Portugalijos salės futbolininkai, kurie 2022-ųjų sausio-vasario mėnesiais Nyderlanduose vykusiame čempionate finalinėse rungtynėse nugalėjo Rusijos futbolininkus.

Per visą istoriją daugiausiai kartų – septynis – Europos čempionate triumfavo Ispanijos futbolininkai, po dvi pergales iškovojo italai ir portugalai, sykį nugalėtojų taurę į viršų kėlė Rusijos rinktinė.

**********

Taip pat Vokietijoje buvo patvirtintas ir kitas svarbus sprendimas – dėl Lietuvos vyrų rinktinės rungtynių kovojant dėl išlikimo UEFA tautų lygos C divizione kovo mėnesį.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pagal pirminį turnyro reglamentą, lietuviai dviejų rungtynių serijoje dėl išlikimo C divizione turėjo kovo mėnesį du kartus susitikti su Baltarusija.

LFF ne kartą akcentavo, kad rungtyniauti su šios valstybės futbolininkais nenori ir su UEFA nuolat ieškojo sprendimų susidariusiai situacijai spręsti.

LFF primena, kad dar iki prasidedant Rusijos sukeltam karui Ukrainoje, Rusijos futbolininkai burtų keliu buvo paskirti į vieną iš 2022-ųjų UEFA Tautų lygos B diviziono grupių. Po karo Rusijos futbolo sąjunga buvo suspenduota ir neteko galimybės varžytis tarptautinėse varžybose, tad grupėje jiems automatiškai atiteko ketvirta vieta bei iškritimas į C divizioną.

REKLAMA

Visgi, pagrindinė Rusijos futbolo organizacija ir toliau lieka suspenduota, kol kas nėra pranešimų dėl to, kad ji būtų sugrąžinta į tarptautines varžybas, o tai reiškia, kad C divizione atsilaisvina viena vieta.

Pagal keturių komandų, kurios turėjo kautis dėl išlikimo C divizione, sutarimą, dvi geriausios ketvirtas vietas savo grupėse pernai užėmusios komandos (Kipras ir Baltarusija) tokiu atveju automatiškai užsitikrina išlikimą C divizione, o dėl vienos likusios vietos susitiks Lietuvos ir Gibraltaro rinktinės. Jos kovo mėnesį namų bei išvykos rungtynėse susikaus dėl vienos likusios vietos C divizione, serijos pralaimėtojai iškris į D divizioną.

Jame, tokiu atveju, vietoje septynių komandų rungtyniauti liks šešios.