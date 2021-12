UEFA Čempionų Lygos aštuntfinaliuose: ilgai laukta Lionelio Messi ir Cristiano Ronaldo dvikova

Labiausiai intriguojančia dvikova aštuntfinalyje tapo „Manchester United“ ir Paryžiaus „Saint – Germain“ komandų akistata. Jos metu futbolo aistruoliai ir vėl išvys dviejų geriausių visų laikų futbolininkų Cristiano Ronaldo ir Lionelio Messi dvikovą.

Ištraukti burtai nulėmė, jog aštuntfinalyje ginklus taip pat surems Madrido „Atletico“ ir Miuncheno „Bayern“ komandos. Dėl įvestų apribojimų Čempionų lygos aštuntfinalyje komandos negali susitikti su tos pačios šalies atstovais, taip pat negali kovoti su tomis ekipomis, su kuriomis varžėsi grupių etape.

Pirmosios Čempionų lygos aštuntfinalio etapo rungtynės bus žaidžiamos 2022 metų vasario mėnesio 15 ir 16 bei 22 ir 23 dienomis. Tuo tarpu atsakomieji susitikimai vyks kovo mėn. 8 ir 9 bei 15 ir 16 dienomis.

Visos aštuntfinalio etapo poros:

Lisabonos „Benfica“ – Madrido „Real“

„Villarreal“ – „Manchester City“

Madrido „Atletico“ – Miuncheno „Bayern“

„Salzburg“ – „Liverpool“

Milano „Inter“ – Amsterdamo „Ajax“

Lisabonos „Sporting“ – Turino „Juventus“

Londono „Chelsea“ – „Lille“

Paryžiaus „Saint – Germain“ – „Manchester United“

Round of 16 draw✔️



What are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/FfrEuIFSxX