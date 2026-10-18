U-19 rinktinės išbandymus Albanijoje aptarė Mindaugas Čepas: „Stovyklą vertiname ne tik per rezultatų prizmę“

Mindaugo Čepo treniruojama rinktinė neseniai rengė stovyklą ir jos metu sužaidė dvejas rungtynes svečiuose su Albanijos komanda. Tiesa, abu kartus pergales iškovojo šeimininkai, pirmą sykį dramatiškai laimėję 3:2, o antrame mače pranašumą įrodę 2:1.
Praėjus kuriam laikui nuo rungtynių, mintimis apie jas pasidalino Lietuvos U19 rinktinės treneris Mindaugas Čepas.
„Žinoma, rezultatais nesame patenkinti, nes atstovaudami Lietuvai visada norime laimėti. Tačiau šią stovyklą vertiname ne tik per rezultatų prizmę, mums buvo svarbu pamatyti žaidėjus, įvertinti jų sprendimus, reakciją į varžovų spaudimą ir gebėjimą laikytis mūsų žaidimo principų.
Abejos rungtynės parodė, kad galime konkuruoti, tačiau kartu priminė, jog tokiame lygyje viską lemia detalės. Išsivežėme daug naudingos informacijos prieš artėjančią atranką“, – teigė M. Čepas.
Jo teigimu, ši stovykla turėjo keletą esminių tikslų ir juos pavyko įgyvendinti.
„Pagrindinis tikslas buvo pamatyti, kaip žaidėjai įgyvendina mūsų žaidimo principus tiek su kamuoliu, tiek be jo, norime būti drąsi ir organizuota komanda. Svarbu, kad vaikinai gebėtų ne tik vykdyti užduotis, bet ir savarankiškai priimti teisingus sprendimus.
Tikrai buvo pozityvių momentų, tačiau turime siekti didesnio stabilumo visų rungtynių metu“, – pridėjo jis.
Kalbėdamas apie Albanijos rinktinę, treneris ją apibūdino kaip pajėgią komandą.
„Albanija paliko gerą įspūdį – fiziškai stipri, techniška ir intensyviai žaidžianti komanda, turinti individualiai pajėgių futbolininkų. Manau, kad mūsų rinktinių lygis tikrai panašus, o tai parodė ir abejos rungtynės“, – mintimis dalinosi treneris.
Į šią stovyklą pirmą kartą buvo pakviestas ir Vokietijoje tobulėjantis lietuvių kilmės Darko Mališanovičius, kuris rungtynėse pasižymėjo ir įvarčiu. M. Čepo teigimu, rinktinei tokio tipo puolėjas buvo reikalingas.
„Džiaugiamės, kad Darko prisijungė prie rinktinės, nes tokio profilio puolėjas gali mums suteikti daugiau pasirinkimo puolime. Jo darbo etika, aistra, energija ir noras tobulėti mums šioje stovykloje labai imponavo“, – neslėpė M. Čepas.
Lietuvos rinktinės varžovais atrankos A diviziono turnyre bus Portugalijos, Švedijos ir Vokietijos bendraamžių rinktinės, o lapkričio 11–17 dienomis šis turnyras bus žaidžiamas Portugalijoje.
Kalbėdamas apie mintis prieš laukiantį iššūkį, treneris neslėpė, jog sieks tarp elitinių komandų išlikti konkurencingais.
„Pozityviausia tai, kad matome komandos potencialą ir žaidėjų norą tobulėti. Turime futbolininkų, kurie nori konkuruoti ir atstovauti savo šaliai.
Be viso to, dar vienas svarbus akcentas yra tas, kad į atranką prisijungs penki žaidèjai, kurie pastaruoju metu atstovavo U21 rinktinei.
Svarbu, kad žaidėjai atvyktų sveiki, turėtų žaidybinės praktikos ir būtų maksimaliai pasiruošę. Į atranką važiuosime su aiškiu tikslu – būti konkurencingi, mègautis futbolu ir kautis už Lietuvos futbolo prestižą“, – akcentavo rinktinės treneris.
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