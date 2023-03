Turtingiausias Britanijos žmogus pasiryžo įsigyti „United“: lankėsi „Old Trafford“ stadione

70-metis S.J.Ratcliffe‘as yra turtingiausias Didžiosios Britanijos žmogus, prieš tai jis siekė įsigyti ir Londono „Chelsea“ klubą. J.Ratcliffe‘ui priklauso didelis akcijų paketas sporto pasaulyje, pavyzdžiui, „Ligue 1“ čempionate besivaržančios „Nice“ komandos, pastarasis taip pat yra „AMG-Mercedes“ partneris F-1.

Pranašama, kad kiti jo konsorciumo nariai penktadienio rytą susitiko su „Man Utd“ generaliniu direktoriumi Richardu Arnoldu prieš užsukdami į treniruočių bazę.

Sir Jim Ratcliffe has just arrived at Old Trafford, as expected — INEOS group want Manchester United and talks will take place today. 🔴 #MUFC



Qatari delegation (Sheikh Jassim was not there) visited Man United yesterday, talks were very positive.



