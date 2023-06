Tubelis NBA naujokų biržoje savo pavardės neišgirdo

Anksčiau prognozuota, kad iš Vilniaus kilęs aukštaūgis gali būti pakviestas pačioje antrojo rato pabaigoje. Vis tik tai, kad lietuvio nėra tarp pakviestųjų nėra sensacija.

Ą. Tubelis neseniai dalyvavo NBA komandų peržiūrose, tarp kurių buvo ir Los Andželo „Lakers“.

21-erių krepšininkas biržoje galėjo dalyvauti ir 2024 m., tačiau paliko NCAA ir nusprendė savo laimę NBA bandyti jau šiemet.

Pastaruosius 3 metus Ą. Tubelis buvo vienas Arizonos „Wildcats“ lyderių.

Iškart po NBA naujokų biržos buvo pranešta, kad Ą. Tubelis sudarė dvišalį kontraktą su Filadelfijos „76ers“ klubu.

Ą, Tubelis veikiausiai būtų buvęs pakviestas 59 ar 60-uoju šaukimu, tačiau „76ers“ ir Čikagos „Bulls“ klubams dėl lygos taisyklių pažeidimų buvo uždrausta dalyvauti antrajame biržos rate.

Ą. Tubelis kitą sezoną veikiausiai žais NBA Plėtojimosi lygoje, o susiklosčius tinkamoms aplinkybėms gaus šansą save parodyti ir pagrindinėje „76ers“ ekipoje.

Naujokų biržai paraiškas buvo pateikę dar du lietuviai – Mantas Rubštavičius ir Liutauras Lelevičius. Visgi artėjant biržai abu talentai nusprendė savo paraiškas atsiimti.

Iš viso šioje biržoje pakviesti 5 praėjusį sezoną Europoje žaidę jaunuoliai.

Take a look at the complete draft board for the 2nd round of the 2023 #NBADraft presented by State Farm!



Visit the Draft Hub for more news and info: https://t.co/lgf4TJAqdn pic.twitter.com/VNrVFCxMRD

