Trumpas grasina sustabdyti stadiono statybą, jei NFL ekipa nepakeis pavadinimo

Tiesa, viskas gali ir nebūti taip paprasta. JAV prezidentas Donaldas Trumpas neslepia, kad jam nepatinka naujasis komandos pavadinimas. Jis tikina, kad Vašingtono ekipa turėtų susigrąžinti istorinį savo pavadinimą – „Redskins“.

„Galiu įvesti jiems apribojimus. Jei komanda nesusigrąžins istorinio pavadinimo „Redskins“ ir neatsikratys absurdiško „Commanders“ pavadinimo, aš jiems neleisiu statyti stadiono Vašingtone. Jei jie susigrąžins senąjį pavadinimą, komanda bus daug vertingesnė“, – rašė D. Trumpas.

Trump calls for Washington and Cleveland to change their names back to the Redskins and Indians. 97% of you agreed both teams should do this in a recent poll I ran on here. pic.twitter.com/d7RTpoq0XF