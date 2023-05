Tritaškiais „Lietkabelį“ užliejęs „Žalgiris“ su trenksmu grįžtą į LKL finalą

Komandos rungtynes pradėjo besikeisdamos rezultatyviomis atakomis, o pirmieji į priekį truktelėjo šeimininkai, po Gabrieliaus Maldūno metimo pabėgdami 18:14. Vis dėlto likusias keturias kėlinio minutes krepšys panevėžiečiams buvo užrištas, o Kevarriusas Hayesas dviem metimais rezultatą išlygino (18:18).

Antrąjį ketvirtį aktyviai pradėjo Tyleris Cavanaugh, laimėjęs tris dvikovas prieš Željko Šakičių paeiliui – dvi atakas užbaigė taškais, kitoje išprovokavo pražangą.

Žalgiriečių neišbalansavo ir Lauryno Biručio pražanga puolime, iššaukusi Kazio Maksvyčio emocijų protrūkį bei techninę nuobaudą.

Įgytą iniciatyvą „Žalgiris“ laikė viso kėlinio metu, o po dviejų Luko Lekavičiaus tritaškių įgijo dviženklę persvarą. Laurynas Birutis prieš pat ilgąją pertrauką sumetė baudų metimus – 44:31.

Tyler Cavanaugh finds Kevarrius Hayes for the jam! 💪 pic.twitter.com/l11pgwTfgt

Edgaro Ulanovo tritaškis kilstelėjo skirtumą jau iki šešiolikos taškų – 49:33. T. Cavanaugh tolimu metimu suapvalino skirtumą iki dvidešimties – 55:35. Lauryno Biručio dėjimas palaikė persvarą solidžią (70:49), o trečiąjį „Žalgirio“ kėlinį apgadino tik smūgį į krūtinę praleidęs ir iš rikiuotės iškritęs Tomas Dimša.

Ketvirtajame kėlinyje „7bet-Lietkabeliui“ nepavyko atgaivinti intrigos ir pergalė liko K. Maksvyčio auklėtinių rankose.

„Žalgiris“ atsirevanšavo varžovams už pernykštį pusfinalį, kai pralaimėjo prieš „7bet-Lietkabelį“ ir pirmą kartą lygos istorijoje nepateko į finalą.

Itin solidų mačą sužaidė T. Cavanaugh – 20 minučių, 16 taškų (2/3 dvitaškių, 4/5 tritaškių), 2 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai, blokas, 2 klaidos, 2 pražangos ir 19 naudingumo balų.

Panevėžiečiai buvo surakinti ties perimetru, kur išmetė tik 13 tritaškių ir pataikė vos 3 (23 procentų taiklumas). Tuo tarpu kauniečiai pataikė 13 tolimų metimų iš 22 bandymų (59 proc. taikl.).

„Žalgiris“ šiame mače vertėsi be čiurną susižeidusio Dovydo Giedraičio, jį dvyliktuke pakeitė 20-ąją gimtadienį minėjęs bei keletą minučių mačo pabaigoje gavęs ir tritaškį pataikęs Liutauras Lelevičius.

Finale „Žalgiris“ kausis prieš titulą ginantį Vilniaus „Rytą“, namų aikštės pranašumas priklauso geriau reguliariajame sezone pasirodžiusiems kauniečiams. Panevėžio klubo laukia mūšis dėl bronzos prieš Jonavos „CBet“.

Arnas Butkevicius does it on both ends of the floor! 🌪️ pic.twitter.com/rLEQ8VwHNO