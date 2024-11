Trinchieri vertino „minusinį“ naujoko debiutą: „Nemačiau jo žaidžiančio“

74:77 krito „Žalgiris“ išvykos rungtynėse, nors paskutiniu metimu Brady Manekas dar galėjo lyginti rezultatą.

„Žaidėme labai prastą pirmą kėlinį, o tai turėjo daug įtakos visoms rungtynėms. Nebuvo jokių asmenybių aikštėje, tiesiog vienas kitam mėtėme karštą bulvę, nebandydami susikurti jokių pranašumų, viską darėme lietai. O tuomet tampa labai sunku – tu prameti baudas, prameti iš po krepšio, laisvus tritaškius. Po pertraukos radome žaidimą, pradėjome būti kietesni, provokavome klaidas, išmušinėjome kamuolį. Puolime buvome agresyvūs, bet 3-4 kertiniai momentai susiklostė ne mūsų naudai ir pralaimėjome“, – dėstė A. Trinchieri.

Trenerio minėtą pirmąjį kėlinį Kauno „Žalgiris“ pralaimėjo 7:19, tiesa, vėliau pavyko išsikapstyti iš varžovų pranašumo, kuris trečiajame kėlinyje siekė net 16 taškų,.

„Tiesiog radome penkis žaidėjus, kurie žaidė agresyviai gynyboje ir turėjo idėją puolime. Radome penkis, kurie funkcionavo“, – kalbėjo italas.

„Noriu pažiūrėti rungtynes, esu labai piktas dėl pirmos rungtynių dalies, dėl to, kokie mes buvome, – neslėpė treneris. – Nenoriu kalbėti apie potencialą, noriu išanalizuoti, kas nutiko. Žaidėme prieš labai gerą komandą, karštą komandą, bet mes žaidėme blogai, kovojome ir pralaimėjome trimis taškais. Jei nebūtų to pirmo kėlinio, gal dabar kalbėtume apie kitokias rungtynes, gal kalbėtume apie kitokias rungtynes, jei Edwardsas nebūtų pataikęs to metimo (iš aikštės vidurio – aut. past.). Tas metimas pakeitė rungtynių momentumą.“

Sylvainas Francisco per pirmus tris kėlinius surinko tik 4 taškus, tačiau rungtynes baigė su 20 taškų kraityje – būtent prancūzas sunkiais tritaškiais palaikė „Žalgirio“ gyvybę lemiamu susitikimo metu.

„Jei jis galėtų išplėsti savo žaidimą į visus keturis kėlinius, mums nereikėtų taip sugrįžinėti į rungtynes“, – įsitikinęs A. Trinchieri.

O štai Lukas Lekavičius nuo suolo kilo tik po pertraukos, tačiau per 6 žaidimo minutes pataikė du svarbius tritaškius ir truktelėjo kauniečius pirmyn.

„Keliu kepurę prieš Lukį, – teigė strategas. – Jis nuostabus pavyzdys – jam komanda visada aukščiau visko. Nesvarbu, pradeda jis žaisti pirmam, antram kėliny ar po pertraukos – nieko jis nebijo.“

„Žalgirio“ naujokas L. Walkeris savo pirmųjų taškų Eurolygoje taip ir nepelnė – gynėjas per 12 minučių prametė keturis dvitaškius, keturis tritaškius, atliko rezultatyvų perdavimą, 2 kartus suklydo ir baigė rungtynes su -9 naudingumo balais.

„Nemačiau jo žaidžiančio, bet rungtynės buvo sunkios. Jis ką tik atvyko. Visos jo klaidos yra ant manęs, nes neturėjome treniruočių, man reikia rungtynėse įtraukinėti žaidėją, kuris atvyko iš kito pasaulio į Eurolygos krepšinį. Viskas, ką jis padarė blogai, yra mano atsakomybė“, – teigė A. Trinchieri.

„Manau, kad jis turi suprasti, ko reikia Eurolygai, koks jos gynybos lygis. Tai mažiau atletiška lyga, bet daug fiziškesnė. Jis turi išmokti ir suprasti gynybas, NBA reikia tvarkytis su viena pagalba, čia – su trimis ar keturiomis per ataką“, – pridėjo italas.

Rungtynes su „Bayern“ dėl nugaros traumos praleido Ignas Brazdeikis.

„Jis šiandien žaisti negalėjo, o toliau – matysime. Turime rungtynes sekmadienį, o tada ateina dviguba savaitė. Tai nieko komplikuoto, nieko rimto, bet kalbame apie nugarą. Sezonas ilgas, dabar tik aštuntosios rungtynės, tad reikia rūpintis mažais dalykais“, – teigė treneris.