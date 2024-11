Šaltiniai: Jonathanas Motley tapo laisvuoju agentu

Vasarą 9-erių J. Metley paliko Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo „Fenerbahče“ ir spindėjo šešeriose Europos taurėse dvikovose.

Antrame pagal pajėguma Europos turnyre jo statistika siekė 17,5 pelnomo taško, 6 atkovotus kamuolius ir 2,8 rezultatyvaus perdavimus.

Praėjusią savaitę „Hapoel“ paskelbė, kad J. Motley nori palikti klubą, nes gavo pelningą pasiūlymą iš Belgrado „Crvena Zvezda“ ekipos.

„Hapoel“ savininkas Oferis Yannay skelbė, kad Belgrado klubas amerikiečiui siūlo net 2 mln. eurų. Palikti klubą jis galėjo pasinaudojęs jo sutartyje įtraukta ir aktyvuota „karo sąlyga“.

Visgi Izraelio klubas nebuvo linkęs taip lengvai paleisti savo lyderio ir pateikė FIBA ​​skundą dėl žaidėjo perviliojimo.

Apie J. Motley jau pasisakė ir „Crvena Zvezda“ ekipos vyriausiasis treneris Ioannis Sfairopoulos.

„Nežinau, kokia yra jo situacija ir kas vyksta su jo komanda“, – apie jo klubo pasiūymus tikino nieko nežinantis I. Sfairopoulos.

