Trinchieri perspėjo dėl Wongo debiuto Eurolygoje: „Tai turi būti daroma labai atsargiai“

„Negalime pernelyg galvoti apie tai, prieš ką mes žaisime ateityje, turime mąstyti tik apie artimiausias rungtynes. Žaidžiame gerai, reikia tai išlaikyti ir bandyti kelti lygį. Visad labai sunku laimėti išvykoje. Kad tą padarytume, reikia gero nusiteikimo, turime žinoti, kad varžovai labai atletiški. Bus nepalankių išsikeitimų, bandome juos spręsti visos komandos pagalba. Turėsime būti susikoncentravę ir pasirengę reaguoti, nes „Baskonia“ yra geriausiai dėl kamuolių puolime kovojanti komanda“, – pažymėjo A. Trinchieri.

Namuose „Baskonia“ ekipos pergalių ir pralaimėjimų santykis yra 9-5, išvykose skaičiai atrodo tragiškai – 2-11.

„Manau, tai vienas iš jų tradicinių dalykų. Taip juk visada būdavo. Pamenu, kai ten nuvažiavo finalo ketverto komanda ir pralaimėjo 30 taškų. Tai yra „Baskonia“ tradicija – labai ryškus namų aikštės pranašumas“, – nesistebėjo „Žalgirio“ treneris iš Italijos.

Pirmąsias rungtynes prieš „Baskonia“ Lietuvos vicečempionai pralaimėjo skaudžiai – namuose nusileido varžovams 70:83, pralaimėję antrąją rungtynių pusę 28:48.

Tai buvo ir prasčiausios sezono Sylvaino Francisco rungtynės – gynėjas aikštę paliko su 4 taškeliais.

„Jis sužaidė ir blogesnių rungtynių, sužaidė ir nuostabių. Žinote, tai vienerios rungtynės. Sunku kažką iš to pasakyti, bet mums tikrai reikia geriausios įmanomos jo versijos, kad kautumėmės šiose rungtynėse. Dėl to – jokių klausimų“, – dėstė Lietuvos vicečempionų treneris.

LKL rungtynėse su „Juventus“ debiutavo ir „Žalgirio“ naujokas Isaiah Wongas, tačiau A. Trinchieri perspėja dėl laukiančių Eurolygos dvikovų.

„Reikės būti atsargiu. Reikia, kad jis suprastų, kur atvyko. Treniruotėse jis dirba labai gerai, jis alkanas, bando mokytis. Išmesti jį į Eurolygos rungtynes Vitorijoje... Tai turi būti daroma labai atsargiai. Jam reikia suprasti atmosferą, suprasti, kokia fiziška ir stipri lyga yra Eurolyga. Ir koks turi būti atsidavęs, jei esi mažesnis, kad galėtum pasirodyti puikiai prieš didesnius žaidėjus“, – kalbėjo strategas.

Italas pasidžiaugė matomu Luko Lekavičiaus traumos gydymosi progresu.

„Vakar buvo pirma diena, kai jis kažką darė fiziškai. Jis turi aukotis, eina per skausmus. Neturime jo mėnesį, bet dabar jau rodo progresą. Nuostabus charakteris, nuostabus mąstymas. Nesitikėjau to, bet jis bandė eiti virš limitų. Tai mane gąsdino. Tikiuosi, kad per kelias savaites viskas dar pagerės“, – vylėsi A. Trinchieri.

„Baskonia“ ir „Žalgirio“ rungtynės ketvirtadienį prasidės 21:30 val., jas tiesiogiai galėsite stebėti per Go3.