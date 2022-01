Trilerį išgyvenęs Rafalis Nadalis žengė į „Australian Open“ pusfinalį

Mačas truko daugiau nei keturias valandas. R. Nadalis per pirmus du setus atrodė solidžiai ir užtikrintai laimėjo, bet tada rusas atkuto ir nesirengė lengvai nusileisti varžovui.

Galiausiai viską lėmė paskutinis setas. Jį puikiai pradėjęs 35-erių R. Nadalis laimėjo pirmus tris geimus (3:0) ir susikrautos iniciatyvos nebepaleido.

„Australian Open“ pusfinalyje R. Nadalis varžysis septintąjį kartą savo karjeroje.

Kitame etape ispanas kausis su Gaeliu Monfilsu (ATP-20) arba Matteo Berrettini (ATP-7), kurie tarpusavio mačą pradės kiek vėliau.

🇪🇸 @RafaelNadal defeats Denis Shapovalov 6-3 6-4 4-6 3-6 6-3 to reach his seventh #AusOpen semifinal.#AO2022 pic.twitter.com/2vp5Enfeep