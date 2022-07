Trečiojo seto pabaigoje vos neprisižaidęs Rafelis Nadalis žengė į Vimbldono ketvirtfinalį

Po 3 metų pertraukos Vimbldone žaidžiantis ispanas Rafaelis Nadalis (ATP-4) pirmadienį vyrų vienetų varžybų aštuntfinalyje greičiau nei per pustrečios valandos 6:4, 6:2, 7:6 (8:6) įveikė olandą Boticą Van De Zandschulpą (ATP-25).

Tai buvo antra ispano pergalė prieš olandą iš tiek pat galimų – šiemet R.Nadalis tą patį varžovą nugalėjo ir pakeliui link „Roland Garros“ titulo (6:3, 6:2, 6:4).

Pirmajame sete „break pointus“ kūrėsi tik R.Nadalis, bet olandui pavyko atsilaikyti iki dešimtojo geimo. Tik tada ispanas laimėjo varžovo padavimų seriją, kuri ir buvo lemtinga šiame sete.

B.Van De Zandschulpas antrojo seto pradžioje turėjo pirmą progą perimti iniciatyvą, bet nerealizavo „break pointo“. R.Nadalis varžovą už tai iš karto nubaudė ir atitrūko 3:0. Aštuntajame geime ispanas laimėjo dar vieną olando padavimų seriją ir priartėjo prie pergalės.

Trečiojo seto pradžioje olandui pavyko laimėti favorito padavimų seriją, bet jau po kelių minučių jis prarado pranašumą. Vėliau R.Nadalis dominavo ir buvo atitrūkęs 5:2, tačiau ramiai pergalės neįtvirtino.

