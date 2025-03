Trečiajame raunde varžovą nokautavęs WBO čempionas Normanas reikalauja susitikimo su Stanionio ir Enniso kovos nugalėtoju

Trečiojo raundo pabaigoje D. Cuevasas krito ant žemės ir nesugebėjo reaguoti į teisėjo Thomaso Tayloro komandas, todėl kova buvo nutraukta.

IT IS ALL OVER 🔥@OfficialBNorman broke him down to retain the Welterweight strap! pic.twitter.com/lZLGfKy5g9