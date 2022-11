Trečiąją pasaulio dvejetų raketę namuose palikusi JAV rinktinė krito prieš italus

Trečiajame ketvirtfinalyje Italijos tenisininkai 2:1 eliminavo amerikiečius. Į pusfinalį italai pateko pirmą sykį nuo 2014 m.

Pirmajame mače nedidelę staigmeną pateikė Lorenzo Sonego (ATP-45), per 2 valandas 6:3, 7:6 (9:7) nugalėjęs Francesą Tiafoe (ATP-19). Italas taip atsirevanšavo amerikiečiui už praėjusį mėnesį Prancūzijoje pralaimėtą pirmąjį tarpusavio mačą (4:6, 4:6).

Pirmojo seto lūžis įvyko šeštajame geime, kai L.Sonego „sausai“ laimėjo varžovo padavimų seriją. Septintajame geime „break pointą“ turėjo ir F.Tiafoe, bet jo nerealizavo.

Antrojo seto viduryje abu žaidėjai iššvaistė po vieną „break pointą“, o dvyliktajame geime amerikietis du kartus buvo per tašką nuo laimėto seto, bet L.Sonego atlaikė spaudimą ir savo padavimais išplėšė pratęsimą.

Pratęsime italas panaikino 2 taškų deficitą (1:3, 5:3) ir susikūrė du „match pointus“ (6:4), bet abu juos pralaimėjo. Tada jau F.Tiafoe gavo galimybę tašku baigti setą, bet L.Sonego du kartus sėkmingai sužaidė savo padavimų metu ir persvėrė rezultatą (8:7). Trečiojo „match pointo“ italas jau neiššvaistė – po ilgo kamuoliuko įžaidimo išprovokavo varžovo klaidą.

Pusiausvyrą atstatė neseniai „ATP Finals“ turnyre dalyvavęs amerikietis Tayloras Fritzas (ATP-9), per 1 valandą 38 minutes 7:6 (10:8), 6:3 įveikęs italą Lorenzo Musetti (ATP-23). Tai buvo antra amerikiečio pergalė prieš italą iš tiek pat galimų.

Pirmajame sete „break pointus“ kūrėsi tik T.Fritzas, bet visas 3 savo progas, tarp kurių ir galimybę tašku baigti setą, jis iššvaistė. Pratęsime L.Musetti buvo šiek tiek atitrūkęs (5:3), tačiau čia pat prarado pranašumą (5:5). Vėliau abu tenisininkai varžovų padavimų metu pralaimėjo po vieną „set pointą“. Netrukus L.Musetti nerealizavo ir antros tokios progos, o T.Fritzui antruoju šansu pavyko pasinaudoti

Italas turėjo gerą galimybę perimti iniciatyvą antrojo seto pradžioje, bet pirmajame geime pralaimėjo 3 „break pointus“, nors pirmavo 40:0. Vėliau L.Musetti už tai buvo nubaustas – T.Fritzas penktajame bei devintajame geimuose laimėjo varžovo padavimų serijas ir įtvirtino pergalę.

Lemiamoje dvejetų akistatoje Simone Bolelli ir Fabio Fognini per 1 valandą 20 minučių 6:4, 6:4 nugalėjo Tommy Paulą ir Jacką Socką.

Pirmajame sete „break pointus“ kūrėsi tik italai. Pirmajame geime amerikiečiai dar atlaikė spaudimą, bet devintajame geime italai galiausiai realizavo ketvirtąjį „break pointą“. Antrajame sete T.Paulas ir J.Sockas turėjo vieną galimybę tašku laimėti varžovų padavimų seriją, tačiau ją iššvaistė, o septintajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją ir nebeatsitiesė.

Įdomu tai, kad JAV rinktinė į turnyrą nesivežė trečiosios pasaulio dvejetų raketės Rajeevo Ramo. Šių metų „US Open“ ir „ATP Finals“ vyrų dvejetų nugalėtojas neslėpė pasipiktinimo dėl tokio sprendimo.

„Esu labai nusivylęs. Sunkiai dirbau, kad padėčiau rinktinei pasiekti ketvirtfinalį. Maniau, kad nusipelniau vietos rinktinės sudėtyje ir finalinėje savaitėje. Labai nustebau, kai jie nusprendė į Ispaniją vežtis tik 4 žaidėjus, o ne 5“, - stebėjosi R.Ramas, kuris kartu su J.Socku grupės etape JAV rinktinei laimėjo du mačus.

Fantastic win for Italy to reach the semifinals. They were the underdogs against a strong US team.



Mardy Fish flopped the nominations, though. Ram/Sock went 2-1 in September and he decided not to call Rajeev, #3 ATP and Turin champ last weekend https://t.co/93PzipnjZ4

