Trečiąją Paryžiaus olimpinių žaidynių dieną – medalį iškovoti šansą turintis Danas Rapšys ir starto laukiantis Rytis Jasiūnas

Dėl per silpno vėjo sekmadienį nestartavęs R. Jasiūnas savo starto turėtų sulaukti pirmadienį. Kol kas yra numatyta, kad iQFoil burlenčių klasės varžybos prasidės 13.23 val. Lietuvos laiku.

„To ir buvo galima tikėtis. Jau prieš savaitę prognozės nebuvo palankios, nes karšta, vėjo buvo žadama, bet pilnai jo nebuvo iki paties kranto. Nors buvo trumpam, bet greitai dingo. Tad niekas nenustebino. Iš mano pusės varžybos neprasidėjo ir net nebuvo šansų, kad jos šiandien įvyks.

Tad tiesiog pasibuvome ant vandens, grįžome atgal ir laukėme ant kranto. Esame prie to pripratę, tad nieko naujo. Nors kad visai neįvyktų varžybos retas atvejis. Per pastaruosius metus tai turbūt antras kartas. Bet nuotaikos nuo to nesikeičia. Jaučiuosi pasiruošęs ir kai bus startas būsiu jam pasirengęs. Niekas per daug nesikeičia“, – sekmadienį sakė R. Jasiūnas.

Visgi iki galo nėra aišku ar lietuvis šiandien startuos, kadangi viskas priklausys nuo vėjo.

Tuo tarpu 21.40 val. Lietuvos laiku pirmąjį medalį Lietuvai iškovoti šansą turės D. Rapšys, kuris varžysis 200 metrų laisvu stiliumi finale.

Pusfinalyje lietuvis atrodė solidžiai ir finišavo per 1 min. ir 45.48 sek. Su tokiu rezultatu plaukikas savo pusfinalyje finišavo 3-ias, o bendroje įskaitoje buvo 6-as.

Primename, kad atrankoje D. Rapšys finišavo per 1 min. ir 45,91 sek.

„Ir nori šiaip parodyti viską. Visi aplink pasaulio, olimpiniai čempionai. Gera atmosfera, galinga, tikrai neblogai. Ir dabar va pasaulio čempionas nepakliuvo. Reikia būti čia ir dabar. Finalas yra kita diena. Jei pakliūni ten, visada turi šansą. Reikia naudotis proga. Laikai gerai, bet gerai, kai pakliūni ne pirmu ar antru, ramiau būna.

Be to, gavau naujus šortus, prancūzų pagamintus. Nauja, malonu. Federacija suveikė. Dar ir akinukai Paryžiaus spalvų ir šortai. Reikia tuo pasinaudoti rytoj“, – po sėkmingo pasirodymo pusfinalyje teigė plaukikas.

Primename, kad lietuvių pasirodymus Paryžiuje tiesiogiai transliuoja portalas tv3.lt, kanalai TV3 ir TV6.