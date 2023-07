Trečią kartą atšaukta Stanionio ir Ortizo kova

Deja, tačiau ketvirtadienį, kelios valandos prieš turėjusią vykti spaudos konferenciją buvo pranešta, kad dvikova trečią kartą yra atšaukta.

„BoxingScene.com“ paskelbė, kad V.Ortizas naktį buvo išgabentas į ligoninę. Šaltiniai skelbia, kad kovų vakaras ir toliau vyks.

„Nieko nėra svarbiau už mūsų kovotojų saugumą ir mes, žinoma, 100 procentų palaikome V.Ortizo sprendimą. Tačiau šis nelaimingas įvykis atveria duris vienam iš „GoldenBoy“ perspektyviausių kovotojų Floydui Schfieldui pagerinti savo žinomumą ir tapti pagrindiniu kovotoju savo gimtojo Teksaso valstijoje“, – rašoma pranešime.

VERGIL ORTIZ JR. PULLS OUT OF FIGHT SCHEDULED FOR JULY 8



Nothing is more important than the safety of our fighters, and we support Vergil's decision 100 percent. We will, as always, put on a high-action card from top to bottom on July 8 in San Antonio and on DAZN. pic.twitter.com/o2fGbsH2jn