Traumuotas 39-erių veteranas tapo Kolumbijos čempionato finalo herojumi – nusivalęs ašaras pelnė pergalingą įvartį

39-erių futbolininkas padėjo Santjago „Santa Fe“ klubui atsakomose finalo rungtynėse 2:1 nugalėti „Independiente Medellin“, įmušdamas lemiamą įvartį, nors ir akivaizdžiai kentė skausmą.

Rodallega pasižymėjo 79-ąją minutę – tuo metu jis jau buvo pasirengęs palikti aikštę dėl traumos. Vos prieš kelias akimirkas iki įvarčio jį guodė tiek komandos draugai, tiek varžovai, o puolėjas braukė ašaras.

Lemiamas epizodas įvyko netrukus. Po vartininko išmušto kamuolio vienas žaidėjas jį galva numetė Rodallegai. Nors šis vos galėjo judėti, sugebėjo perduoti kamuolį į dešinę Edwarui Lopezui.

E. Lopezas puikiai sustabdė kamuolį ir perdavė jį atgal, o tuo metu jau šlubčiuodamas į baudos aikštelę įbėgęs Rodallega atsidūrė idealioje padėtyje ir sužeista koja pelnė pergalingą įvartį.

Veteranas vos galėjo paeiti ir šlubčiodamas pradėjo švęsti įvartį, o netrukus po to buvo pakeistas.

Incredible scenes in the Colombian league final 🤯



Hugo Rodallega is in tears after getting injured and barely able to move. Yet play resumes, and the hobbling 39-year-old scores the goal to win the title for Santa Fe ❤️pic.twitter.com/x5myXzBJUB