Tragedija: Norvegijos olimpinis prizininkas žuvo nutrenktas žaibo

„Auduną Groenvoldą liepos 12 d. nutrenkė žaibas. Jis buvo skubiai nugabentas į ligoninę, kur medikai kovojo dėl jo gyvybės. Deja, liepos 15 d. Audunas paliko šį pasaulį, būdamas vos 49-erių“, – skelbiama pranešime.

Sportininko žūtis sukrėtė Norvegijos slidinėjimo asociacijos prezidentę Tovę Moę Dyrhaug: „Norvegijos slidinėjimas prarado itin ryškią asmenybę. Norime išreikšti užuojautą Auduno šeimai, draugai ir visiems jam artimiems žmonėms“.

A. Groenvoldas 2010 m. Vankuveryje iškovojo olimpinį bronzos medalį akrobatinio slidinėjimo kroso rungtyje. Prieš tai – 2005 m. – norvegas tokios prabos medalį pelnė ir pasaulio čempionate. 2007 m. A. Groenvoldas iškovojo pasaulio akrobatinio slidinėjimo taurę.

