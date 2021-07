Tragedija Latvijoje: žuvo talentingas vos 24-erių metų ledo ritulininkas

Skelbiama, kad, neoficialiais duomenimis, vos 24-erių sportininkas žuvo JAV tragiško incidento metu ir patyrė galvos traumą krisdamas.

Medikai buvo iškart iškviesti, bet niekuo vyrui padėti jau nebegalėjo.

Sportinininkas atstovavo NHL komandai „Columbus Blue Jackets“.

Jis atstovavo ir Latvijai gegužę vykusiame pasaulio ledo ritulio čempionate. Ten sužaidė ketverias rungtynes.

It’s with a very heavy heart that we share the news that goaltender Matiss Kivlenieks passed away last night at the age of 24.



We are heartbroken. Please keep his family in your thoughts and prayers.



Rest in peace, Kivi.https://t.co/o2EDRgxQ5A pic.twitter.com/FCBr0ZaH25