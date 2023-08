Tragedija JAV nusinešė 17-mečio sportininko gyvybę: buvo kylanti dviračių sporto žvaigždė

Organizacija teigė, kad 17-metis ruošėsi kalnų dviračių kroso disciplinoje Glazge (Škotija) vykstančiam pasaulio jaunimo kalnų dviračių čempionatui. Tačiau pasiruošimo metu jį partrenkė automobilis.

„Šiuo neįtikėtinai sunkiu metu reiškiame nuoširdžią užuojautą M.White'o šeimai, jo komandos nariams, draugams ir visai Boulderio bendruomenei. Mes važiuojame už Magnusą.“, – sakoma JAV dviračių sporto asociacijos pareiškime.

M. White'as 2022 ir 2023 m. varžėsi pasaulio dviračių kroso čempionatuose, kur atstovavo JAV komandai. Teigiama, jog sportininkas pradėjo lenktyniauti nacionaliniame lygyje būdamas vos 10-ies.

Skaudžią M. White'o netektį išgyvena tėvai Jill ir Michaelas bei brolis Eero. Visgi pirmadienį šeimos draugų įsteigtame „GoFundMe“ jo atminimui pagerbti buvo surinkta kiek didesnė nei 60 tūkst. JAV dolerių suma.

Rugpjūčio 3–13 d. Glazge ir visoje Škotijoje vyks pirmasis jungtinis UCI (Tarptautinės dviračių sporto sąjungos) dviračių sporto pasaulio čempionatas, kuriame turėjo pasirodyti ir M. White'as .

It is with an extremely heavy heart that we share the news that 17-year-old Magnus White has passed away in a training accident.



Please read USA Cycling's statement in Memory of Magnus White: https://t.co/vZryL710K8 pic.twitter.com/q8CCkJnYdL