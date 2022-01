Tragedija Afrikos futbolo čempionate: per spūstį žuvo mažiausiai 8 žmonės

Kaip praneša BBC, tragedija nutiko prieš čempionto aštuntfinalio rungtynes tarp Kamerūno ir Komorų salų rinktinių, kai žmonės norėdami stebėti mačą tiesiog grūdosi visi kartu į stadioną.

„Olembe“ stadionas talpina 60 tūkst. žiūrovų, tačiau dėl koronaviruso apribojimų jų gali būti iki 80 proc. Pranešama, kad problemų kilo tada, kai žmonės nesilaikė tvarkos ir tiesiog grūste grūdosi į stadioną.

BBC praneša, kad žuvo 8 žmonės, bent jau keliolika iš jų yra rimtai sužeisti ir išvežti į ligoninę. Tarp žuvusių, kaip skelbia BBC, yra ir vienas vaikas.

Video footage showed football fans struggling to get access to the Paul Biya stadium in a neighbourhood of the capital Yaounde.

