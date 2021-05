TOP10 geriausių „PlayStation“ žaidimų

„PlayStation“ žaidėjai gali mėgautis įspūdinga ekskliuzyvinių „Sony“ leidėjo žaidimų įvairovę, aprėpiančią skirtingus žanrus, žaidimo stilius bei tematikas. Internetinė parduotuvė „Eneba“ pristato 10 ekskliuzyvinių „PlayStation“ žaidimų, kurie apdovanos žaidėjus neišdildomais įspūdžiais.

1. „The Last of Us Part II“

2020-ieji metai „PlayStation“ gerbėjams buvo išties ypatingi – rinkoje pasirodė ilgai lauktas „Naughty Dog“ kūrėjų žaidimas „The Last of Us Part II“. Ne vieną nominaciją bei apdovanojimą pelnęs „The Last of Us“ tęsinys nukelia žaidėjus į Jungtines Amerikos Valstijas, kuriose siautėja poapokaliptinės negandos. Šis žaidimas – brangakmenis veiksmo nuotykių žanro karūnoje, kurio įtemptas siužetas bei universali žaidimo mechanika pelnė milijonų žaidėjų simpatijas bei kritikų pripažinimą. Žaidėjai atsidurs protagonistės Ellie vaidmenyje, kuri susiduria su sulaukėjusiais žmonėmis, keršto troškimu, neteisybe, tačiau taip pat tampa atjautos bei vilties liudytoja.

2. „God of War“

Graikų ir skandinavų mitologijų įkvėpta „God of War“ franšizė – „SIE Santa Monica Studio“ kūrėjų iškiliausias projektas, subūręs stulbinančią gerbėjų bendruomenę. 2018-uosius metus praturtinęs „God of War“ žaidimas pasakoja karo dievo Kratos istoriją, kurioje netrūksta sidabrinių ekranų vertų akimirkų. Su savo sūnumi Atreus, Kratos keliauja į aukščiausio kalno viršūnę, norėdamas pagerbti netektos žmonos atminimą ir ten išbarstyti jos pelenus. Pakeliui laukia nuožmūs mitiniai monstrai ir priešai, intrigos, jautrios akimirkos bei žmogiškumo išraiškas nagrinėjantys klausimai, priverčiantys susimąstyti apie šeimą, supratingumą ir daugiau. Dinamiškas naratyvas bei veiksmo kupinas žaidimas – tai yra nepralenkiamas „God of War“.

3. „Ghost of Tsushima“

„Sucker Punch Productions“ kūrėjų ambicingas projektas pasaulį išvydo 2020-ais metais bei sužavėjo pasaulinę žaidėjų bendruomenę išpuoselėta istorija ir pavergiančia vaizdo grafika. „Ghost of Tsushima“ žaidimas nukelia į XIII amžiaus feodalinę Japoniją, kurioje vyksta nuožmūs karai su besiveržiančia mongolų armija, siekiačia užkariauti šį tekančios saulės kraštą. Priklausydamas vaidmenų (RPG) žanrui, „Ghost of Tsushima“ lepina žaidėjus turiningu naratyvu ir dinamiška, „stealth“ mechanika paremta kovų sistema. Na, o norintys atitrūkti nuo siužeto vingių bei įtraukiančio veiksmo verpeto, gali klajoti Japonijos žemėmis, užsiimti tyrinėjimais, atpalaiduojančia veikla – dėl universalumo šis kūrinys tinka plačiai žaidėjų auditorijai.

4. „Uncharted 4: A Thief's End“

Dar vienas „Naughty Dog“ kūrėjų darbas, papildantis „Sony“ ekskliuzyvinių žaidimų lobyną – „Uncharted 4: A Thief‘s End“, debiutavęs 2016-ais metais. Šis veiksmo nuotykių kūrinys yra „Uncharted“ serijos pažiba, nepaliekanti abejingų. Interaktyvus žaidimo pasaulis, apgaubtas archeologinių paslapčių šydu – protagonisto Nathan Drake veiksmo vieta, kuriame jis leidžiasi į relikvijų bei lobių paieškas. 2020-ais metais „Game Informer“ paskelbė „Uncharted 4: A Thief's End“ vienu geriausiu šios kartos kūriniu. Jei jaučiate potraukį narplioti paslaptis ir ieškoti paslėptų lobių, tuomet prisijunkite prie Nathan jo ilgametėje paieškų kelionėje.

5. „Bloodborne“

Gotikos žanro mėgėjai gali išbandyti vieną iškiliausių kūrinių – „FromSoftware“ studijos kurtą „Bloodborne“ žaidimą, kuris pasirodė 2015-ais metais, tačiau išlieka vienu labiausiai aptariamų šios kartos kūrinių. Šiame vaidmenų (RPG) žaidime laukia tikri iššūkiai – kiekvienas priešas išbando žaidėjo įgūdžius, pasiryžimą, o europietiškų kultūrų mitologijos įkvėpta monstrų išvaizda priverčia aiktelėti net lakiausios vaizduotės žmones. Įžengdami į H. P. Lovecraft autoriaus darbų įkvėptą „Bloodborne“ pasaulį, leidžiatės į nepamirštamą nuotykį, kuriame prireiks greitos reakcijos, analitinio mąstymo bei mokėjimo prisitaikyti prie dinamiškos žaidimo mechanikos ir kovų sistemos.

6. „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“

2020-ieji metai buvo išties ypatingi „PlayStation“ žaidėjų bendruomenei – rinkoje pasirodė „Spider-Man: Into the Spider-Verse“ animaciniu filmu paremtas „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ žaidimas, kuriame istorija rutuliojasi apie vaikinuką vardu Miles. Norite stoti į kovą prieš kompaniją, užsiimančia nešvariais darbeliais visuomenės užnugaryje? Šis žaidimas kviečia žaidėjus padaryti kaip tik tai. Kartu su Miles keliausite į Harlemo rajoną, kuriame verda karinės bei minėtos kompanijos interesų konfliktas, todėl nusikaltimų skaičius stulbina. Nevalia užleisti kelią naujai grėsmei – įsikūnykite į Žmogaus voro vaidmenį ir leiskitės į akinamo grožio pasaulį kitapus ekrano.

7. „Shadow of the Colossus“

„BluePoint Games“ kūrėjų 2005-ais metais išleistas „Shadow of the Colossus“, laikomas „PlayStation“ klasika, 2018-metais sugrįžo atnaujintas ir pritaikytas naujausioms PS4 bei PS5 konsolėms. Atnaujinta ne tik vaizdo grafika, bet ir valdymo mechanika, todėl žaidėjai gali mėgautis dešimteriopai vizualiai patrauklesne bei sklandesne patirtimi. Šiame žaidime laukia unikali užduotis – prikelti iš numirusių merginą, vardu Mono, kuri buvo paaukota vardan pasaulio gerovės. Tačiau tikslą pasiekti bus nelengva, nes jūsų kelyje stos 16 milžinų bei kitos kliūtys, todėl emocijų sūkurys bei kvapą gniaužianti įtampa – garantuota.

8. „Detroit: Become Human“

„Quantic Dream“ studijos projektas „Detroit: Become Human“ primena, kad kompiuteriniai žaidimai – novatoriška meno forma. 2018-ais metais pasirodęs distopinės tematikos veiksmo žaidimas yra įkvėptas klasikinio kiberpanko filmo „Bėgantis skustuvo ašmenimis“ (angl. „Blade Runner“) ir kitų panašių kūrinių, kurie nagrinėja žmogiškomis vertybėmis pasižyminčius androidus bei etines šios technologijos implikacijas. Veiksmas vyksta 2038-ais metais, Detroite, kur kyla įtampa tarp kritiškai mąstyti gebančių androidų bei prasideda vietinis jų sukilimas prieš žmones. Dialogo pasirinkimai, interaktyvi aplinka bei naratyvas privers pasijusti tarsi filme, kuriame netrūksta nei graudžių akimirkų, nei stulbinančių siužeto vingių, nei žmogiškumo grožį perteikiančių situacijų.

9. „Horizon Zero Dawn“

2017-ais metais rinkoje pasirodė „Horizon Zero Dawn“, o kiek vėliau – 2020-ais debiutavo „Horizon Zero Dawn: Complete Edition“ versija, pritraukusi įspūdingą žaidėjų skaičių. „Guerrilla Games“ kūrėjų studijos šedevras, priklausantis vaidmenų (RPG) žanrui, nukelia į analogo neturintį fikcinį pasaulį, kuriame susiduria pagonybės, poapokalipsinės ir mokslinės fantastikos tematikos. Žaidėjai įkūnys protagonistę, vardu Aloy, kuri leidžiasi į epinį žygį atskleisti praeities paslaptis, privedusias žmoniją prie išnykimo ribos, ir surasti būdų užkirsti kelią šiai pražūčiai, kol ji nepasikartojo ir vėl. „Horizon Zero Dawn“ žaidime laukia atviras pasaulis, kupinas pavojų, robotizuotos gyvūnijos, o kiekvienas kovos segmentas pareikalaus vis kitokių technikų, todėl laiko atsikvėpti ar nuobodžiauti tiesiog nebus.

10. „The Last Guardian“

Paskutinė rekomendacija „PlayStation“ žaidėjams – bendras „Japan Studio“ ir „GenDesign“ kūrėjų projektas, rinkoje debiutavęs 2016-ais metais. Šiame žaidime pasakojama jautri istorija apie berniuko ir jo kiek didoko draugo, vardu Trico, tarpusavio ryšį, atlaikantį net baisiausias negandas. Magiškame „The Last Guardian“ žaidimo pasaulyje laukia pakilios akimirkos, susirėmimai su karių šmėklomis, interaktyvūs galvosūkiai, priverčiantys gerokai pasukti galvą, ir, žinoma, neišdildomos akimirkos, kurios neapleis dar ilgai atsitraukus nuo ekrano. Šis minimalistinis kūrinys skirtas tiems, kuriems naratyvas yra svarbesnis nei įtemptas veiksmas, nes čia laukia visas emocijų spektras.

Pramogų pasirinkimas – milžiniškas

Šie ekskliuzyviniai „PlayStation“ žaidimai tėra lašas pramogų jūroje, kuri jūsų laukia Eneba.com svetainėje. Nors nuo 2019-ųjų metų balandžio 1 d. žaidėjai negali įsigyti skaitmeninių „PlayStation“ žaidimų raktų, neverta nusiminti, nes svetainėje laukia fiziniai žaidimų diskai konkurencingomis kainomis. Aktyvūs žaidėjai svetainėje gali įsigyti „PlayStation Plus“ ir „PlayStation Now“ prenumeratas, PSN papildymus ir kitas aktualias prekes, kurios praturtins žaidimų patirtį dešimteriopai.

