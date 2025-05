Tony Fergusonas mestų iššūkį Chabibui Nurmagomedovui „The Ultimate Fighter“ realybės šou

2011 metais 13-ąjį „The Ultimate Fighter“ sezoną būdamas Brocko Lesnaro komandoje laimėjęs T. Fergusonas dabar teigia esąs pasiruošęs tapti treneriu šiame projekte, jei tik kitoje pusėje būtų Ch. Nurmagomedovas.

„El Cucuy“ ir Ch. Nurmagomedovas UFC buvo paskirti kovoti net penkis kartus, tačiau visos planuotos dvikovos dėl įvairių priežasčių buvo atšauktos.

„Kalbant apie „The Ultimate Fighter“, tai visada turėjo būti su Chabibu, – renginyje, skirtame „TUF 33“ sezono pristatymui sakė T. Fergusonas. – Tai vienintelis žmogus, prieš kurį noriu treniruoti.“

41-erių metų T. Fergusonas tvirtina, kad tarp jo ir 36-erių metų Ch. Nurmagomedovo daugiau nebėra jokios neapykantos. Nors T. Fergusonas žino, kad Ch. Nurmagomedovas pažadėjo savo velioniui tėvui nebegrįžti į kovas, jis neatmeta galimybės susikauti su juo graplingo dvikovoje.

„Aš vienintelis žmogus, apie kurį jo tėvas dar prieš mirtį sakė, kad tai yra ta kova, kuri turi įvykti, – „MMA junkie“ kalbėjo T. Fergusonas. – Nesvarbu, ar tai būtų MMA kova, graplingas ar kas nors kita – žinau, kad jis laikosi tėvo žodžio. Žinau, kad niekada nekalbėjau nei apie jo religiją, nei žmoną, nei ką nors kitą asmeniško. Tačiau konkurenciniu požiūriu, mūsų santykiai korektiški. Nėra jokios priežasties, kodėl mes negalėtume treniruoti vienas prieš kitą „The Ultimate Fighter“ šou.“

Tuo tarpu interviu Helen Yee, T. Fergusonas kiek nepagarbiau atsiliepė apie Ch. Nurmagomedovą.

„Tikrai pasinaudočiau proga treniruoti prieš jį, – sakė T. Fergusonas. – Jis kvailys, vis dar storas ir nešioja tą kepurę – mielai ja išvalyčiau kilimus. Bet tokia proga, vietoje šnekų apie nesąmones, tai būtų įdomi galimybė pamatyti, kokio lygio įgūdžius turi kiekvienas.“

Praėjusį savaitgalį T. Fergusonas turėjo naujai sukurtoje GFL lygoje susikauti su Dillonu Danisu (2–0), tačiau renginys buvo atšauktas, o GFL pradžia ir ateitis yra pakibę ant plauko. Buvęs laikinasis UFC lengvo svorio kategorijos čempionas vis dar nori susitikti su D. Danisu ir nors UFC prezidentas Dana White‘as jau anksčiau rekomendavo jam baigti karjerą, tačiau jis neketina to daryti, nepaisant to, kad UFC nuo 2020-ųjų gegužės patyrė aštuonis pralaimėjimus iš eilės.

„Manau, kad bet kuris žmogus, kuris eina prieš savo vidinę valią, gali eiti velniop, – pareiškė T. Fergusonas. – Labiausiai iš visko, aš darausi vis pavojingesnis. Beveik visiškai nustojau kilnoti svarmenis, tapau lankstesnis, o mano fizinis pasirengimas gerėja, nes treniruojuosi su kovotojais.“

Kitame interviu T. Fergusono buvo paklausta, jeigu jis galėtų sugrįžti laiku atgal, su kuo labiausiai norėtų susikauti – Ch. Nurmagomedovu, Conoru McGregoru ar kažkuo kitu?

„Žinoma, tai būtų „McNuggetsas“ (C. McGregotas, – aut. past.) ir „Tiramisu“ (Ch. Nurmagomedovas, – aut. past.) kombinacija. Bet jei galėčiau grįžti ir kovoti dar kartą, tai būtų Justinas Gaethje (kovojo 2020 m. gegužę ir nuo to pralaimėjimo prasidėjo jo ilga nesėkmių serija, – aut. past.). Ir aš iš tikrųjų rimtai nusiteikčiau tai kovai. Nežaisti besikeičiant smūgiais, o kovoti taip, kaip turėjau. Ir pakeisti ateitį, pažiūrėti, kas būtų nutikę. Nors neturiu tokio noro grįžti per toli atgal, bet žinau, kad tai būtų įdomu“, – sakė T. Fergusonas.

T. Fergusonas taip pat atskleidė, kad tuomet, kai nesusiklostė debiutas GFL, jis turėjo pasiūlytą kautis prieš Armaną Carukijaną „Karate Combat“ organizacijoje, taip pat turėjo pasiūlymą susitikti su reperiu KSI.

„Viskas ėjo link to, bandėme susiderinti dėl finansų ir užtikrinti, kad būtų aiškus prioritetas. Aš buvau pasiruošęs. Pastaruosius tris mėnesius skyriau tam, kad apskritai pagerinčiau savo sportinę formą, ne tik vienai sporto šakai. Tokia pati mano treniravimo filosofija – jei galiu judėti, kiek greičiau galiu tai daryti? Vėl bendradarbiauju su savo bokso treneriu Rashadu Holloway. Grįžau ir prie Muay Thai. Prieš tai atrodžiau šiek tiek prastai, o visi sakė, kad mano geriausias raundas buvo prieš Michaelą Chandlerį, kai jį pargrioviau. Dabar vėl dirbu su dviem geriausiais treneriais ir tai nuostabu. Dabar tiesiog ruošiamės. Nesvarbu, kokia bus ta varžybų forma – net ir su Eddie Bravo – planas ir struktūra jau yra, kad galėčiau kovoti su dauguma varžovų ir pasirodyti geriausiai, o gal net ir geriau nei anksčiau“, – sakė T. Fergusonas.