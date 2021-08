„Skelbiu 2020-ųjų Tokijo paralimpines žaidynes atidarytomis“, – Naruhito pareiškė baigiantis atidarymo ceremonijai.

Tokijo olimpiada ir paralimpiada, turėjusios vykti 2020 metais, buvo metams atidėtos dėl COVID-19 pandemijos.

Per atidarymo ceremoniją, kaip įprastai, buvo atliekami meniniai pasirodymai, eisenoje žygiavo olimpinių delegacijų sportininkai.

Tarp jų ir Lietuvos. Lietuvos trispalvę nešė lengvaatlečiai – Andrius Skuja ir Oksana Dobravolskoja.

Sportininkų paradą antradienį pradėjo jungtinė pabėgėlių komanda. Atidaryme nešta ir Afganistano vėliava, nors du turėję dalyvauti paralimpiadoje atletai joje nepasirodys.

Tą lėmė įvykiai jų šalyje, sportininkai tiesiog negali išvykti iš Kabulo.

Planuojama, kad į Tokiją iš viso atvyks 4537 sportininkai iš 163 šalių. Jie varžysis dėl 539 medalių komplektų 22-ose sporto šakose.

Afghanistan's🇦🇫 flag was flown tonight at the #OpeningCeremony as an "act of solidarity and peace".