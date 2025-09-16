Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Timberwolves“ išsaugojo mainais gautą gynėją

2025-09-16 09:55 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-16 09:55

Minesotos „Timberwolves“ ekipa pasirašė naują vienerių metų kontraktą su 25 metų 188 cm ūgio gynėju Bonesu Hylandu.

B.Hylandas lieka Minesotoje

Minesotos „Timberwolves“ ekipa pasirašė naują vienerių metų kontraktą su 25 metų 188 cm ūgio gynėju Bonesu Hylandu.

0

Praėjusiame sezone B.Hylandas Minesotoje po mainų atsidūrė iš Atlantos „Hawks“ ekipos.

Didelio vaidmens naujojoje ekipoje amerikietis neturėjo ir per 4 minutes Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) pelnė 1,3 taško ir atliko po rezultatyvų perdavimą.

B.Hylandas 2021 metais NBA naujokų biržoje Denverio „Nuggets“ buvo pakviestas 26 šaukimu.

