„Timberwolves“ išsaugojo mainais gautą gynėją

Praėjusiame sezone B.Hylandas Minesotoje po mainų atsidūrė iš Atlantos „Hawks“ ekipos.
Didelio vaidmens naujojoje ekipoje amerikietis neturėjo ir per 4 minutes Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) pelnė 1,3 taško ir atliko po rezultatyvų perdavimą.
B.Hylandas 2021 metais NBA naujokų biržoje Denverio „Nuggets“ buvo pakviestas 26 šaukimu.
Update: The Minnesota Timberwolves signed Bones Hyland to a one-year deal, which includes $425,000 in partially guaranteed money, league sources said. https://t.co/4mgg4sALdJ— Michael Scotto (@MikeAScotto) September 16, 2025
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!