Tiesiogiai: lemiamoje kovoje dėl olimpinio kelialapio susitinka Lietuva ir Puerto Rikas

Olimpiniame atrankos turnyre San Chuane iki finalo Kazio Maksvyčio kariauna nuėjo neklupdama, tačiau žaidimas pradžioje nesiklijavo. Pirmosiose rungtynėse mūsiškiai nepersistengė ir krepšinio vidutiniokę Meksiką įveikė tik 12-os taškų skirtumu, kai tuo tarpu Latvija pirmosiose atrankinėse varžybose Rygoje savo varžovus Sakartvelą nupūtė net 28 taškų skirtumu.

Dar daugiau nerimo minučių Lietuvos rinktinės sirgaliai turėjo antrosiose rungtynėse su Dramblio Kaulo Kranto krepšininkais, kuriuos pavyko įveikti tik pačioje susitikimo pabaigoje 97:93.

Gynyboje intensyvumą pagerinę Lietuvos krepšininkai pusfinalyje prieš Italiją atrodė tarsi naujai gimę ir sutriuškino emocingojo Gianmarco Pozzecco ekipą 88:64.

Tad per beveik savaitės trukmės Lietuvos krepšininkų viešnagę Karibų jūros saloje išvydome tris skirtingus rinktinės veidus, o aikštėje stabilų žaidimą rodė vos keli krepšininkai. Per trejas sužaistas rungtynes į priekį rinktinę veda rezultatyviausiai žaidžiantis Marius Grigonis, kuris pelno net po 20,7 taško (19,3 naud.). Domantas Sabonis yra antras pagal pelnomus taškus ir pagal naudingumo balus – vidutiniškai pelno po 13 taškų ir atkovoja po 9,3 kamuolio (16,7 naud.).

Kiti krepšininkai žaidžia banguotai, o geriausios jų versijos arba bent jau maksimalaus nusiteikimo gynyboje prieš lemiamas rungtynes tikisi ir K. Maksvytis.

„Buvo tinkamas nusiteikimas ir tikiuosi, kad visą tai perkelsime ir finalui. O dabar tas momentas, kai turime turėti trumpą atmintį ir jau dabar pradėti ruoštis finalui“, – po rungtynių su Italija pagerėjusio žaidimo priežastį įvardijo K. Maksvytis.

Puerto Rikas pirmose savo atrankos rungtynėse 99:56 nepasigailėjo Bahreino, vėliau 80:69 nugalėjo italus, o pusfinalyje 98:78 įveikė Meksikos rinktinę.

Nors į olimpinę atranką netvyko keli šios komandos puolimo lyderiai, tačiau tai šią komandą padarė dar labiau vieningą, o ką gali komandos vienybė ir susitelkimas pamatėme ir 2023-ųjų pasaulio čempionate, kai be kelių pagrindinių krepšininkų Lietuvos rinktinė žaidė vieną patraukliausių krepšinių visame čempionate.

Puerto Rikas prieš atranką sulaukė ne tik liūdnų žinių, tačiau ir džiugesnių. Viena tokių buvo, kai tapo aišku, kad savo šaliai padės NBA žaidžiantis Naujojo Orleano „Pelicans“ narys Jose Alvarado.

J. Alvarado italus nužudė lemiamame paskutiniame ketvirtyje, kurio pradžioje rezultatas dar buvo lygus, o vien per jį gynėjas pelnė 14 taškų ir aikštėje po metimų smaginosi linksmais šokių judesiais.

Grand Theft Alvarado scored 14 in the 4th and finished with 27 PTS (10/15 FG), 7 3PT, 3 STL as Puerto Rico beat Italy for the first time since 1963!



