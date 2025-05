„Thunder“ įsirašė į NBA istoriją – rekordinė pergalė prieš „Nuggets“ Vakarų pusfinalio mače

„Thunder“ iškovojo triuškinančią pergalę rezultatu 149:106 (45:21, 42:35, 37:20, 25:30) , išlygindami Vakarų konferencijos pusfinalio serijos iki keturių pergalių rezultatą 1-1.

Jau pirmoje mačo pusėje Oklahomos klubas pelnė 87 taškus – tai yra naujas NBA atkrintamųjų rekordas pagal taškus per pirmą rungtyinų pusę, pagerinęs ankstesnį 86 taškų pasiekimą, kurį 2017 m. NBA finalo rungtynėse buvo užfiksavę Klivlando „Cavaliers“ prieš San Fransisko „Warriors“.

Rekordą simboliškai užtvirtino Chetas Holmgrenas, kuris pirmose serijos rungtynėse buvo nepataikęs dviejų itin svarbių baudų, tačiau šįkart įmetė abi likus vienai sekundei iki didžiosios pertraukos. Šie taškai pavertė rezultatą 87:56 ir įrašė „Thunder“ į istoriją.

Be to, Oklahomos ekipa taip pat pakartojo visų laikų NBA rekordą pagal taškus per vieną atkrintamųjų varžybų pusę – tiek pat (87) buvo pelnę Milvokio „Bucks“ 1978 m. prieš tą pačią Denverio komandą.

Shai'us Gilgeousas-Alexanderis per vos tris kėlinius pelnė 34 taškus, pataikė 11 metimų iš 13, realizavo visas 11 baudų ir dar atliko 8 rezultatyvius perdavimus.

„Thunder“ gretose net aštuoni žaidėjai pasiekė dviženklę taškų ribą.

Denveriui atstovaujantis buvęs „Thunder“ lyderis Russellas Westbrookas sulaukė šaltoko sutikimo – nors pirmose rungtynėse buvo pasitiktas plojimais, šį kartą jis buvo nušvilptas jau vos pasirodęs ant parketo. Po kelių akimirkų sekė techninė pražanga, o S. Gilgeousas-Alexanderis realizavo baudą ir padidino skirtumą iki 34:13.

Pirmajame serijos mače Nikola Jokičius dominavo, pelnė 42 taškus ir atkovojo 22 kamuolius, tačiau šįkart serbų žvaigždė buvo sustabdyta – vos 17 taškų, 8 atkovoti kamuoliai ir šešios pražangos, dėl kurių jis paliko aikštę trečiojo kėlinio pabaigoje.

„Thunder“ tapo pirmąja namų komanda, antrajame atkrintamųjų etape laimėjusi rungtynes.

Trečiasis serijos susitikimas vyks penktadienį Denverio „Ball Arena“.

„Thunder“: Shai Gilgeous-Alexanderis 34, Jalenas Williamsas 17, Chetas Holmgrenas 15, Isaiah Hartensteinas ir Isaiah Joe po 14, Luguentzas Dortas 12, Aaronas Wigginsas ir Ajay Mitchellas po 10, Casonas Wallace'as 8.

„Nuggets“: Russellas Westbrookas 19, Nikola Jokičius 17, Jamal Murray 14, Aaronas Gordonas 10, Julianas Strawtheris ir Peytonas Watsonas po 9, Michaelis Porteris ir Hunteris Tysonas po 8.