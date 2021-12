Thomas Tuchelis neslepia nusivylimo: „Viskas vyksta prieš mus“

Londono klubo vyriausiasis treneris Thomas Tuchelis po šio susitikimo neslėpė nusivylimo dėl susidariusios bendros situacijos.

„Teisėjas priėmė siaubingą sprendimą dėl galėjusio būti rezultato 2-0. Jis net nepatikrino šio epizodo. Viskas vyksta prieš mus. Dar du mūsų žaidėjai patyrė traumas. Tai, jog VAR neperžiūrėjo vienuolikos metrų baudinio situacijos yra tikras pokštas.

Mes paprasčiausiai turime per daug žaidėjų, kurie sugrįžta po ilgalaikių traumų ir persirgimo koronavirusu. Reece‘o Jameso trauma mums buvo didelis smūgis. Andreasas buvo vienas geriausių žaidėjų aikštėje ir tam tikru momentu to yra per daug prieš „Brighton“ komandą, kuri neturi, ką prarasti.

Kaip mes galime dalyvauti lenktynėse dėl titulo? Mes turime septynis koronaviruso atvejus. Mes turime penkis ar šešis žaidėjus, kurie yra iškritę iš rikiuotės šešioms arba daugiau savaičių. Kaip mes turėtume varžytis lenktynėse dėl titulo?

Visi kiti, kurie turi pilnas sudėtis, kurių visi žaidėjai dalyvauja treniruotėse, gali įveikti šią lygą. Būtų kvaila manyti, kad galime tai padaryti esant koronaviruso situacijai ir traumoms. Tokia yra realybė, turime prisitaikyti prie situacijos. Nežinau, ko galiu tikėtis iš savo žaidėjų dėl fiziškumo, intensyvumo ar žaidimo minučių. Niekas daugiau nežino, nes mes niekada nedarėme ko nors panašaus“, – kalbėjo strategas.

Šiuo metu „Chelsea“ klubas turi surinkęs savo sąskaitoje 42 taškus ir nuo „Premier“ lygos lyderio „Manchester City“ atsilieka jau 8 taškais.