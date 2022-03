Teniso rinktinės kapitonas po pralaimėjimo Pakistanui: „Jie įviliojo mus į žolės kortus“

„Visų pirma noriu su pergale pasveikinti varžovų komandą. Sakykime taip: jie įviliojo mus į žolės kortus ir puikiai pasinaudojo tuo. Tai nėra mano pasiteisinimas, tačiau esu tikras, kad būtumėme įveikę juos ant bet kokios kitos dangos. Visų pirma, žolė mūsų žaidėjams yra mažiausiai įprasta danga. Antra, buvo nemažai klausimų ir dėl pačios dangos kokybės. Visgi, kaip ir sakiau, nenoriu mojuoti kumščiais po mūšio, sveikinu varžovus, o kartu noriu padėkoti ir savo vyrams, vykusiems į tokį egzotišką kraštą ir atidavusiems treniruotėse ir mačuose visas jėgas“, – sakė Lietuvos rinktinės kapitonas Rimvydas Mugevičius.

Kalbėdamas apie mačą su pakistaniečiais, R. Mugevičius išskyrė dvejetų susitikimą.

„Manau, kad daugiausiai vilčių iškovoti lemiamą tašką turėjome dvejetų susitikime. R. Berankis ir L. Grigelis, laimėję pirmąjį setą, turėjo iniciatyvą ir antrame. Deja, tačiau svarbiusiais momentais to vieno vienintelio taško iškovoti taip ir nepavyko. O po lemiamame geime pralaimėto antrojo seto jautėsi, jog vyrai tą skaudžią nesėkmę nusinešė į trečią setą. Aišku, laimėti savo pirmąjį vienetų susitikimą galėjo ir L. Grigelis. Pirmame sete jam trūko taško iki dvigubo breiko“, – pasakojo Lietuvos rinktinės kapitonas.

Paklaustas, kodėl lemiamą penktąjį susitikimą žaidė jaunasis Edas Butvilas, R. Mugevičius sakė, jog per du susitikimus varžovai gerai nuskaitė L. Grigelio silpnesnes vietas.

„Jautėsi, kad jie puikiai išstudijavę Lauryno žaidimą. Be to, Edas tikrai gerai atrodė treniruotėse ir nusipelnė debiuto Lietuvos rinktinėje. Manau, kad jis vienintelis galėjo laimėti paskutinį mačą. Edo susitikimas su Aisamu Qureshi buvo vienas iš kokybiškiausių mūsų mačų per tas dvi dienas. Nemaža dalis jaunų tenisininkų, patekusių į tokią situaciją, būtų sudegę psichologiškai. Edas gi kovėsi iš visų jėgų ir buvo netoli pergalės“.

Lietuvos rinktinės sudėtyje, be R. Berankio, L. Grigelio ir E. Butvilo, dar buvo ir Ainius Sabaliauskas.

Kitą Daviso taurės mačą Lietuvos rinktinė žais rugsėjo viduryje. Lietuvių varžovai ir mačo vieta paaiškės jau artimiausiu metu.