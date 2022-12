Teisėjų klaida: pratęsimą išplėšęs Mirotičius tą darė pažeisdamas taisykles

Puolėjas paskutinėmis ketvirto kėlinio sekundėmis smeigė tritaškį su sirena ir išplėšė pratęsimą.

Vis dėlto, peržiūrėjus vaizdo įrašą galima pastebėti, kad krepšininkas mynė užribio liniją ir metimas turėjo būti neįskaitytas.

„Tikrai? Nežinojau to. Man – tai nauja informacija. Esu priblokštas, jei atvirai. Tokie dalykai neturėtų būti. Teisėjai turi daug kamerų, kuriomis gali pasinaudoti. Galvojau, kad myniau liniją, tačiau iki šiol šio fakto nežinojau.

Pasisekė, kad kamuolys įkrito į krepšį. Visgi, būsiu atviras, „Crvena Zvezda“ buvo geresni šį kartą. Jie kontroliavo rungtynes ir galvojau, kad nugalės mus, bet kelios smulkios klaidos suteikė mums galimybę ir ja pasinaudojome“, – kalbėjo N.Mirotičius.

„Barcelona“ po pratęsimo susitikimą laimėjo rezultatu 99:94.

Mirotic from DEEP at the buzzer!🔥🔥🔥#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/9nuwbPxgoq