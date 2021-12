Teisėjų darbo nenorėjęs komentuoti Jure Zdovcas pirštu bedė į gynybą

Atkakliame mače pirmoje rungtynių pusėje vyravo praktiškai lygybė. Pirmavo tai vieni tai kiti, abu treneriai tikrai turėjo priekaištų auklėtinių veiksmams gynyboje.

Trečiajame kėlinyje jau žalgiriečiai truktelėjo į priekį. Puikiai atakavę jie laimėjo kėlinį 27:13 ir prieš lemiamas dešimt minučių turėjo devynių taškų persvarą.

Bet tada Mike'o Jameso vedini varžovai atkuto bei jau netrukus ir išlygino mačo rezultatą. Pabaigoje jie atrodė solidžiau ir jau atrodė, kad išsiveš pergalę per pagrindinį laiką, bet „Žalgiris“ nebuvo linkęs pasiduoti, sumažino kelių taškų deficitą.

Galiausiai viską lėmė paskutinės sekundės, kai dvitaškį pataikė Edgaras Ulanovas. Vis dėlto kovoję žalgiriečiai varžovams nusileido pratęsime.

J. Zdovcas ypač emocingai reagavo į keistoką teisėjų pražangą ketvirtojo kėlinio pabaigoje, kai komanda atsilikinėjo vos taškus ir atkovojo kamuolį, bet arbitrai fiksavo pražangą. Slovėnas už nepasitenkinimą tokiu arbitro sprendimu užsidirbo techninę pražangą.

Po mačo kalbėjęs J. Zdovcas tikino, kad komandos gynyba buvo tiesiog pernelyg švelni.

„Sveikinimai treneriui S. Obradovičiui su pergale. Prieš mačą žinojome, kad bus sunkios rungtynės ir žaisime prieš į puolimą orientuotą komandą. Nesitikėjau, kad praleisime tiek daug taškų, bet, aišku, ir jie pataikė sunkių metimų. Pradžioje gynėmės per minkštai, o varžovai agresyviai žaidė vienas prieš vieną ir per daug taškų surinko be jokio rimto pasipriešinimo.

Prieš rungtynes mačiau, kad čia ir gal bus mūsų problema, bandžiau įtikinti žaisti kiečiau, juk mačas namie. Ne pirmas kartas, kai turime tą pačią problemą. Deja, bet rungtynių abaigoje varžovai buvo laimingesni, pataikė sunkius metimus ir mes pralaimėjome“, – sakė treneris

Paklaustas apie arbitrų darbą, treneris atsakė lakoniškai: „Negaliu komentuoti, atsiprašau“.

Kodėl komandai gynyboje trūko energijos?

Mums reikia rotuoti geriau. Kai kuriems varžovams buvo gera diena ir reikėjo atlikti sprendimus, o mačo eigoje negali žinot, kad dar bus ir pratęsima. Pabaigoje pavargome, buvo blogų sprendimų. Puolime taip pat, kai esi laisvas, turi juk mesti. Tyleriui Cavanaugh šiandien teko labai daug minučių, išbandėme jį ir penkoje pozicijoje.

Jei pamenate, tai buvo ir keliuse pergalinguose mačuose.

Varžovų treneris teigė nesupratęs, kuo skundėtės po rungtynių bei dėl ko taip diskutavote.

Mike‘as Jamesas pažiūrėjo į jį, o S. Obradovičius sakė toliau atkauoti. Atsimenate, kad po pergalės prieš „Fenerbahče“ sakiau, kad tokie taškai pabaigoje nėra svarbūs ir to neleidau saviškiams daryti.

Mantas Kalnietis žaidė tik 13 minučių. Kodėl? Gal jis turi kažkokių problemų?

Ne, o kodėl klausiate? Jis tiesiog nebuvo tinkamas šioms rungtynėms, ypač gynyboje, todėl daugiau rėmėmės J. Strelnieku ar A.Milakniu. Mantas mums yra svarbus, o šį kartą tos mažesnės minutės tikrai nieko ypatingo.

Kodėl pratęsime nepratęsė tos geros bangos po lemiamo Edgaro Ulanovo metimo ir startavote prastai?

Dar reikės sugrįžti prie vaizdo peržiūros ir analizuoti. Mes tikrai darome klaidas. Tačiau atrodo, kad keletą kartų neapsigynėme, o puolime irgi atlikome prastus sprendimus ir tiek. Dabar dar tiesiog sunku atsakyti.