Teisėjams neapykantą liejęs Rune eliminavo Džokovičių iš turnyro Romoje

H. Rune jau pirmajame mačo geime realizavo „break pointą“, o N. Džokovičius antrajame geime iššvaistė progą tašku išlyginti rezultatą. Penktajame geime H. Rune dar sykį laimėjo varžovo padavimų seriją ir susikroė triuškinantį pranašumą. Setą danas galėjo baigti ir anksčiau, jei septintajame geime būtų realizavęs „break pointą“.

Antrojo seto trečiajame geime H. Rune nerealizavo „break pointo“, o lūžis įvyko šeštajame geime. H.Rune tada savo padavimų metu pirmavo 40:30 ir po N. Džokovičiaus smūgio pamatė, kad kamuoliukas leidosi užribyje, todėl nustojo žaisti.

Daugelyje turnyrų ant grunto, tarp jų ir Romoje, „erelio akis“ dėl galimų netikslumų dar nėra oficialiai naudojama, todėl bokštelio teisėjui teko lipti žemyn ir tikrinti žymę, kur leidosi kamuoliukas. Mohamedui Lahyani pasirodė, kad kamuoliukas lietė liniją, todėl jis atidavė tašką N. Džokovičiui. Priblokštas H. Rune metė rankšluostį žemyn ir prarado savitvardą. Vėliau jis pralaimėjo dar du taškus ir N. Džokovičius realizavo „break pointą“.

