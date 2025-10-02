Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

Tautvydo Sabonio vadovaujama „Lions“ nesėkmingai startavo Europos taurėje

2025-10-02 23:28 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-02 23:28

Tautvydui Saboniui debiutas Europos taurėje prie Londono „Lions“ (0/1) vairo nesusiklostė.

Londono klubui sugrįžimas į Europos taurę nesusiklostė (Euroleague.net)

Tautvydui Saboniui debiutas Europos taurėje prie Londono „Lions“ (0/1) vairo nesusiklostė.

0

B grupės akistatoje lietuviškoji „Lions“ namie 59:86 (12:20, 13:26, 16:20, 18:20) rimčiau nepasipriešino Podgoricos „Budučnost“ (1/0).

Smūgį šeimininkai sugėrė jau pirmoje rungtynių pusėje (46:25), o po pertraukos Juodkalnijos klubas tvarkė formalumus.

Šansą ant Europos taurės parketo gavo Karolis Lukošiūnas. Jis „Lions“ per 16 minučių surinko 5 taškus (1/1 dvit., 1/6 trit.), atkovojo 3 ir perėmė bei prarado po 1 kamuolį, 2 sykius prasižengė ir mačą baigė su 2 naudingumo balais.

„Lions“ vienintelis Kameros McGusty surinko dviženklį taškų skaičių – 13.

Nugalėtojams Nikola Tanaskovičius pelnė 13 taškų, Rasheedas Sulaimonas, Skylaras Maysas ir Axelis Bouteille įmetė po 12.

