Tauragės krepšininkai iškovojo pergalę prieš „Nevėžį“

Svarbų laimėjimą įsirašė „Tauragė“ (2/5), kuri namuose 80:76 (19:22, 24:18, 18:15, 19:21) palaužė Kėdainių „Nevėžį-Paskolų klubą“ (0/6).
Susitikimas prasidėjo labai lygiai – komandos žengė koja kojon. Dylanas Andrewsas pabandė išvesti į priekį kėdainiečius, reikalingus taškus pelnė ir Aaronas Gray‘us, o po pirmo kėlinio „Nevėžis-Paskolų klubas“ pirmavo 22:19.
Haris Bratanovičius grąžino pranašumą „Tauragei“ (23:22), skirtumas po truputį ėmė augti – 32:24. Tiesa, Jacobas Wiley ir Danielius Lavrinovičius priminė apie save, o kėdainiečių deficitas vėl tirpo – 34:36. Labiau priartėti nepavyko. H.Bratanovičius tęsė savo solidžią atkarpą, o po pirmos mačo dalies šeimininkai buvo priekyje 43:40.
Andrijus Voinalovičius ėmė kurti „Tauragės“ puolimą, Benas Griciūnas taip pat įnešė savo indėlį, o iniciatyvą į savo rankas šeimininkai ėmė vis labiau – 53:45. Nepaisant to, kad atsiplėšti labiau nepavyko, priekyje vis dar liko tauragiškiai – 61:55.
Xanderis Rice‘as buvo lyginęs rezultatą (63:63), o Paulius Petrilevičius pridėjo baudos metimą. Vis tik dviem atsakė A.Voinalovičius, o Jamesas Blackmonas ir Camrenas Hayesas ėmė rengti spurtą – 71:64.
Žaisti liko pusė kėlinio, svečiai ėmė gelbėtis: P.Petrilevičius, X.Rice‘as ir Flynnas Boardmanas-Raffetas deficitą naikino iki poros taškų – 71:73. A.Gray‘us išvedė į priekį svečius (74:73), J.Blackmonas atsakė tritaškiu (76:74), tiksėti ėmė paskutinė minutė. F.Boardmanas-Raffetas stojo mesti baudų – pataikė kartą, o V.Kariniauskas prasiveržė rezultatyviai – 78:75. D.Lavrinovičius pridėjo vieną baudos metimą, o J.Blackmonas uždarė rungtynes savaisiais taškais.
Tauragės komandą į priekį tempė 19 taškų pelnęs J.Blackmonas.
Varžovams po 17 pridėjo X.Rice‘as ir D.Andrewsas. Kėdainių komandai nepadėjo Javontae Hopkisas.
„Tauragė“: Jamesas Blackmonas 19 (3/8 tritaškių), Haris Bratanovičius (7 atk. kam.) ir Andrijus Voinalovičius – po 14, Camrenas Hayesas 11, Benas Griciūnas 8 (9 atk. kam.), Vaidas Kariniauskas 5 (10 rez. perd.).
„Nevėžis-Paskolų klubas“: Xanderis Rice‘as ir Dylanas Andrewsas (6/16 metimų) – po 17, Flynnas Boardmanas-Raffetas 11 (4 klaidos, 0/4 tritaškių), Aaronas Gray‘us 8 (1/5 dvitaškių).
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