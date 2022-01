Taškų lenktynėse „Pistons“ nepavijo „Suns“ krepšininkų

REKLAMA

Konferencijoje pirmaujanti „Suns“ ekipa svečiuose 135:108 (39:35, 25:19, 39:28, 32:26) susitvarkė su Detroito „Pistons“ (10/32) krepšininkų iššūkiu ir pratęsė pergalių seriją iki trijų.

Jau pirmasis ketvirtis žadėjo itin rezultatyvias rungtynes. Per pirmąsias 12 minučių abi komandos sudėjus pelnė net 74 taškus. Vis dėlto, nė viena iš jų per šią atkarpą per daug neatitrūko.

Skirtumas kiek ryškėti ėmė antrajame kėlinyje. Jo pabaigoje svečiai pelnė 5 taškus be atsako ir didino atstumą iki 9 taškų (59:50), o ketvirtį užbaigė su dviženkle persvara savo rankose – 64:54.

Po didžiosios pertraukos Finikso krepšininkai ir toliau užtikrintai kontroliavo situaciją ant parketo bei po dar vienos atkarpos, šį kartą 6-0, didino atotrūkį iki 19 taškų (79:60). Ilgai netrukus svečių pranašumas pasiekė ir 23 taškų žymą (94:71).

Ketvirtajame kėlinyje didžiausias skirtumas buvo fiksuotas jau jo pabaigoje, kai ekipas skyrė 29 taškai (135:106). Dviem baudų metimais aikštės šeimininkams dar pavyko deficitą sušvelninti, tačiau išvengti triuškinančio pralaimėjimo jau nepavyko – 135:108.

Tiesa, Detroito klubas rungtynes užbaigė be vieno iš savo lyderių – Cade‘o Cunninghamo, kuris trečiajame kėlinyje atlikęs dėjimą pirštu bedė į atsarginių suolelį ir už tai sulaukė antrosios techninės pražangos, už ką turėjo palikti aikštę.

„Suns“: Devinas Bookeris 30 (10/13 dvit., 1/5 trit., 7/10 baud.), JaVale‘as McGee (9/10 dvit.) ir Cameronas Payne‘as po 20, Landry Shametas 11, Mikalas Bridgesas ir Chrisas Paulas (6 rez. perd.) po 10.

„Pistons“: Cade‘as Cunninghamas ir Cory Josephas (4/6 trit., 7 rez. perd.) po 21, Trey Lylesas 18, Hamidou Diallo 10, Killianas Hayesas 9, Saddiqas Bey ir Cassiusas Stanley po 8.