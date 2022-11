Tarp aistringiausių futbolo sirgalių „OlyBet fanų zonoje“ – žinomi pramogų pasaulio veidai

REKLAMA

„Stebėti pasaulio stipriausių futbolo rinktinių rungtynes didžiuliame ekrane kelių šimtų fanų būryje – visai kas kita nei namuose prie televizoriaus. Čia atmosfera įkaista kaip Katare“, – po pirmųjų čempionato rungtynių įspūdžiais vienas per kitą dalinosi „Olybet fanų zonoje“ kalbinti futbolo aistruoliai.

Palaikyti savo komandų čia ateina ir vienas populiariausių bei ryškiausių lietuviško repo atlikėjų Omerta, verslininkas Edgaras Eidėjus, radijo laidų vedėjas Gedas Soročka ir kiti.

„OlyBet fanų zonoje“, kuri įsikūrė sostinės prekybos centre „Ozas“ šiemet atidarytame pramogų centre „Action! by Apollo“, bus transliuojamos visos 22-ojo FIFA pasaulio futbolo čempionato rungtynės, iki pat gruodžio 18 d. Grupių etape, kuris tęsis iki gruodžio 2 dienos, kasdien žaidžiama po ketverias rungtynes.

Stebėti Katare vykstantį FIFA pasaulio čempionatą „OlyBet fanų zonoje“ kviečiami visi futbolo aistruoliai. Įėjimas laisvas ir nemokamas, bet, norintiems užsitikrinti geriausias vietas, staliukus patariama rezervuoti iš anksto.

„OlyBet fanų zonoje“ pagrindinėje pramogų erdvėje telpa keli šimtai futbolo aistruolių, o dar keliose mažesnėse erdvėse taip pat yra ekranai ir puikios vietos stebėti rungtynes. Vienu metu FIFA pasaulio čempionato rungtynes čia gali žiūrėti apie 800 žmonių.

Be to, sirgaliams siūloma ne tik bendraminčių būryje stebėti transliacijas, bet ir nuo ketvirtfinalio mačų prieš ir po jų, per pertraukas dalyvauti įvairiuose renginiuose: rungtynių aptarimuose su futbolo specialistais ir komentatoriais, bendrauti su įdomiais svečiais, susirungti spėlionėse bei pasimėgauti kitais siurprizais. Futbolo aistruoliai taip pat kviečiami išbandyti kitas „Action! by Apollo“ esančias pramogas – nuo virtualios realybės patirčių ar „Laser Tag“ bei „Hologate blitz“ arenų iki tradicinio smiginio, stalo kerlingo ir kitų žaidimų.

Tarptautinės futbolo federacijos FIFA organizuojamas pasaulio futbolo čempionatas yra vienas iš populiariausių ir žiūrimiausių sporto renginių Žemėje. Dėl patekimo į čempionato finalinį etapą kovojo daugiau kaip 200 rinktinių, o Katare susirinko 32 geriausiosios. Čempionate rungtyniaujančios rinktinės suskirstytos į 8 grupes, iš kurių po dvi pajėgiausias komandas toliau keliaus į atkrintamąsias rungtynes. Kova dėl geriausios pasaulio futbolo rinktinės vardo įvyks gruodžio 18 d.

Prieš kelis mėnesius „OlyBet fanų zona“ jau buvo įsikūrusi prie sostinės Baltojo tilto, kur rugsėjį plūdo aistruoliai stebėti Europos vyrų krepšinio čempionato kovų. Į atskiras rungtynes palaikyti savo komandų čia susirinkdavo net apie 5 000 žmonių.