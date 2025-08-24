Taivane pusfinalį pasiekė viena iš trijų Lietuvos komandų

Papildomą atranką įveikti pavyko Kauno VDU ekipai, kuri 19:12 pranoko Seulo komandą ir 21:13 nugalėjo Kvala Lumpūro ketveriukę.
Patekę į C grupę kauniečiai 15:22 nusileido Hangdžou ekipai ir 19:21 krito prieš tautiečius Marijampolės „Mantingą“, taip baigdami savo pasirodymą.
Suvalkijos komanda taip pat neprilygo Hangdžou ekipai (8:21), užėmė antrąją vietą grupėje, o ketvirtfinalyje nusileido 15:21 Amsterdamo „Rabobank“.
Solidžiausiai iš lietuvių pasirodė Raudondvario „Hoptrans“, B grupėje nugalėję tiek Marinos įlankos „Jumpshot“ (21:9), tiek Lozanos (21:18) ekipas.
Ketvirtfinalyje lietuviai sutiko Bonos „Telekom Baskets“ ekipą, kurią nugalėjo 20:14. Pusfinalio mačą „Hoptrans“ sužais 13.15 val., jų varžovais taps dukart lietuvius jau skriaudę Hangdžou vyrukai.
Marijampolės ekipai 18 taškų surinko Vytautas Šulskis, 15 – Gintautas Matulis, 6 – Ignas Labutis, 5 – Žygimantas Šimonis.
VDU gretose 11 taškų pelnė Ignas Vaitkus, 10 – Titas Januševičius, 7 – Gabrielius Čelka, 6 – Augustinas Mikštas.
Raudondvario komandoje žygį tęsia Evaldas Džiaugys, Aurelijus Pukelis, Paulius Beliavičius ir Marijus Užupis.
Piniginius prizus išsidalins penkios geriausios turnyro komandos. Nugalėtojams atiteks 20 tūkstančių Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių ir kelialapis į Pasaulio turo etapą Šanchajuje.
