Šventė estų stovykloje: po 13 metų iškovotas olimpinis auksas

Tai estams pirmasis olimpins auksas nuo pat 2008m., kai čempionu tapo disko metikas Gerdas Kanteris.

Estijos moterų fechtavimo komandą sudarė Julija Beljajeva, Katrina Lehis, Erika Kirpu ir Irina Embrich. Jos antradienį finale 36:32 pranoko P. Korėjos rinktinę.

Bronzos medalius iškovojo Italijos sportininkės, kurios rezultatu 23:21 nugalėjo kines.

Šis medalis estams antrasis Tokio žaidynėse. Taip pat fechtavimo rungtyje bronzą kiek anksčiau laimėjo Katrina Lehis.

