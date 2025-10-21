Švedijos futbolo sensacija: mažo žvejų miestelio komanda triumfavo šalies čempionate

Pirmadienį iškovota pergalė 2:0 išvykoje prieš IFK „Gothenburg“ užtikrino, kad „Mjallby“ likus trims turams iki sezono pabaigos nebegalės pavyti jokia kita komanda, kadangi klubas įgijo 11 taškų prieš artimiausius persekiotojus.
These were the scenes as Mjällby AIF, a Swedish club from a fishing village with just 1500 inhabitants became Swedish Champions, making it the first title in their history.
What a moment for them all 👏🤩 pic.twitter.com/xsRToSc2h4REKLAMAREKLAMA— george (@StokeyyG2) October 20, 2025
Šis neįtikėtinas triumfas lyginamas su „Leicester City“ pasaka, kai klubas 2016 metais laimėjo Anglijos „Premier“ lygą.
Tai pirmasis svarbus trofėjus „Mjallby“ istorijoje – komandos, sudarytos beveik vien iš vietinių žaidėjų, žaidžiančios vos 6 tūkst. vietų stadione netoliese esančiame Helleviko kaimelyje, kuriame gyvena apie 1400 žmonių ir turinčios kur kas mažesnį biudžetą nei didieji šalies klubai.
„Niekada negalvojau, kad tai įvyks mano gyvenime, – sakė „Mjallby“ puolėjas Jacobas Bergstromas. – Esu be galo dėkingas, kad esu šios komandos dalis. Parodėme, kad kolektyvas gali nuvesti neįtikėtinai toli.“
Vos prieš devynerius metus „Mjallby“ buvo per vienas rungtynes nuo iškritimo į ketvirtą Švedijos lygą. Klubas išliko, o vėliau 2018 ir 2019 metais kilo aukštyn. Atgimimą lėmė vietinio verslininko Magnuso Emeuso sprendimai ir strategija – jis 2015 metais tapo klubo prezidentu.
Šį sezoną „Mjallby“ pralaimėjo tik vieną kartą ir turi 66 taškus – tik vienu mažiau nei „Malmo“ rekordas per 101 metų „Allsvenskan“ futbolko lygos istoriją.
Kitą sezoną „Mjallby“ debiutuos UEFA Čempionų lygos atrankos etape ir tai bus pirmasis kartas, kai klubas dalyvaus Europos varžybose.
🇸🇪 ¡El Mjällby da la campanada en Suecia y gana su primera Liga!
Absoluto cuento de hadas de este club que en 2018 andaba en Tercera y del pueblo pesquero de Hällevik, de unos 1.500 habitantes. La versión sueca del Leicester.
Debutará en Europa por la puerta grande: en la #UCL. pic.twitter.com/I6ndsTLYM2REKLAMA— Camino al fútbol europeo (@CaminoUEFA) October 20, 2025
Pasibaigus rungtynėms, atsarginiai žaidėjai, treneriai ir personalas puolė į aikštę sveikinti komandos, o netrukus visi nubėgo prie vienų iš vartų, kur susirinko geltonai ir juodai apsirengę aistruoliai.
„Mjallby“ įkurtas 1939 metais ir didžiąją istorijos dalį praleido žemesnėse Švedijos lygose.
Klubo treneris Andersas Torstenssonas „Mjallby“ vadovauja jau trečią sezoną, o jo asistentas Karlas Mariusas Aksumas iki prisijungimo prie „Mjallby“ niekada nebuvo treniravęs profesionalų komandos.
Praėjusiais metais „Mjallby“ apyvarta siekė apie 85 mln. Švedijos kronų (apie 7,3 mln. eurų), o klubo biudžetas sudaro vos aštuntadalį praėjusio sezono čempiono „Malmo“ biudžeto.
Šį sezoną komanda per 27 rungtynes praleido tik 17 įvarčių.
