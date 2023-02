Švedas Duplantis pagerino dar vieną šuolių su kartimi pasaulio rekordą

Pasaulio lengvosios atletikos uždarų patalpų turo sidabro turnyre Klermon Ferane (Prancūzija) Armandas Duplantis šeštadienį pagerino sau priklausantį šuolių su kartimi pasaulio rekordą, įveikęs 6,22 metro ir prie ankstesnio rekordo pridėdamas dar vieną centimetrą.

Pirmaisiais dviem bandymais į aukštį numušęs kartelę, 23-ejų olimpinis čempionas trečiuoju bandymu įveikė kartelę ir minia pradėjo švęsti naują rekordą.

🚨 WORLD RECORD 🚨



MONDO DUPLANTIS GOES 6.22M FOR THE POLE VAULT WORLD RECORD pic.twitter.com/4CxS1CWSsh