Svarbią žymą pasiekęs Cristiano Ronaldo tapo rezultatyviausiu metų futbolininku

Portugalo atstovaujama „Al Nassr“ komanda išvykoje 5:2 sutriuškino „Al Ittihad“ klubą. Šiose C. Ronaldo rungtynėse pelnė dublį – abu sykius realizuodamas 11 metrų baudinį.

Du pelnyti įvarčiai leido C. Ronaldo vienu įvarčiu aplenkti Harry Kane‘ą ir Kylianą Mbappe bei tapti rezultatyviausiu 2023-ųjų metų pasaulio futbolininku. Iš viso jis per kalendorinius metus jau pelnė 53 įvarčius ir skirtingai nuo savo varžovų, vis dar turi vienerias rungtynes ir galimybę dar labiau pagerinti savo rezultatą.

Negana to, šios rungtynės buvo ir 1000-osios C. Ronaldo klubinėje karjeroje. 38-erių metų žaidėjas „Sporting“ klube sužaidė 31-erias rungtynes, „Manchester United“ 346 rungtynes, Madrido „Real“ atstovavo 438 kartus, Turino „Juventus“ – 145, o paskutinėje savo karjeros stotelėje, „Al Nassr“ ekipoje aikštėje pasirodė 49 kartus.

No one has scored more goals than Cristiano Ronaldo in 2023 🐐 pic.twitter.com/gL4wzsxIyb