Sutriuškinimą patyrusį Ričardą Berankį vėl aplenks Vilius Gaubas

Ne sykį nukeltame mače trečiadienį lietuvis greičiau nei per valandą 1:6, 1:6 pralaimėjo antrajai turnyro raketei australui Jamesui Duckworthui (ATP-113). Australas atsirevanšavo lietuviui už 2021 m. patirtą pralaimėjimą prestižiniame „Roland Garros“ turnyre (5:7, 6:2, 6:7, 0:6).

🇦🇺 James Duckworth (2) is into his 6th QF for 2024 and 4th at Challenger level def 🇱🇹 Ricardas Berankis (Q) in straight sets in Guangzhou 🇨🇳 R16#TheFirstServe pic.twitter.com/vANPpahg9R