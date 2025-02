Šūsnis skambučių ir bemiegės naktys: aiškėja tenisininkės ir trenerio romano detalės

Tai, kad treneris galimai nederamai elgiasi su auklėtine, įtarta dar 2023 m. Jau tuomet pasirodė informacija, kad 37-erių S.Vukovas treniruotėse vadina E.Rybakiną „kvaile“ ir stebėjosi, kad jai neva 50 kartų reikia ką nors pakartoti, kol ji tai padaro „teisingai“.

2024 m. Vimbldono turnyro metu WTA buvo informuota, kad S.Vukovas aprėkė E.Rybakiną ir apmėtė ją kamuoliukais. Tada E.Rybakinos sveikata ėmė šlubuoti.

Anot „The Athletic“, tenisininkę ėmė kankinti nemiga. E.Rybakinos artimieji sakė, kad ji darėsi vis uždaresnė ir valandų valandas praleisdavo viešbučio kambaryje. Sinsinatyje (JAV), žaisdama prieš Leylah Fernandez, E.Rybakina sunkiai galėjo prisiminti mačo rezultatą ir ne visada suprasdavo, kurioje pusėje jai reikia padavinėti kamuoliuką – visa tai buvo bemiegių naktų pasekmė.

Prieš praėjusių metų „US Open“ turnyrą trūko E.Rybakinos mamos kantrybė. Ji parašė S.Vukovui elektroninį laišką ir reikalavo „nustoti virkdyti jos dukrą“. Tuo metu E.Rybakinai artimi žmonės bandė jai atverti akis, kad ši suvoktų, kokie toksiški yra jos santykiai su treneriu. Galiausiai E.Rybakina paklausė patarimo ir pranešė, kad su S.Vukovu nebedirbs.

Visgi, S.Vukovas E.Rybakinos „ne“ girdėti nenorėjo. Teigiama, kad jis bent 100 kartų skambino E.Rybakinai, kuri vis neatsiliepdavo. Negana to, atleistas treneris viešbutyje vis bandydavo surasti E.Rybakiną, norėdamas jai įrodyti, kad be jo ji tenise nieko nepasieks. Kazachstano atstovė tuo metu psichologiškai buvo visiškai „išsunkta“, todėl „US Open“ turnyre atsisakė žaisti antrojo rato mačą.

Praėjus kelioms savaitėms E.Rybakina vėl užmezgė kontaktą su S.Vukovu ir ėmė kalbėtis dėl bendradarbiavimo atnaujinimo. Nors tuo metu jau vyko WTA tyrimas, tenisininkė tik dar labiau suartėjo su treneriu. Nors S.Vukovas dėl sankcijų negavo akreditacijos į „Australian Open“ turnyrą, jis vis tiek vyko į Melburną (Australija) ir apsistojo viename viešbučio kambaryje su E.Rybakina. Teigiama, kad jų romanas tada tapo dar intymesnis.

Anot „The Athletic“, nors S.Vukovas ir yra suspenduotas, tačiau E.Rybakina nesiruošia jo išmesti iš savo komandos. Tiesa, kalbama, kad S.Vukovui gali būti skirtos kitos pareigos – vietoj trenerio jis galėtų tapti E.Rybakinos agentu arba atstovu.

