Susižeidęs Guardiola po jau eilinių nelaimėtų rungtynių: „Mums tai bus sunkus sezonas“

Nors „Man City“ pirmavo trimis įvarčiais, pergalingo rezultato išlaikyti nepavyko, o ispanas ir šįkart gynė savo komandą.

P.Guardiola auklėtiniai pateko į sudėtingą situaciją – šios lygiosios pratęsė šešių nelaimėtų rungtynių seriją. Į šias rungtynes „Man City“ atvyko po penkių iš eilės pralaimėjimų, įskaitant skaudų pralaimėjimą 0:4 prieš „Tottenham Hotspur“ praėjusį savaitgalį.

Antradienio rungtynės galėjo tapti proga atsigauti, tačiau dėl gynybos klaidų vakaras virto dar vienu nusivylimu. Per 15 minučių „Feyenoord“ tris kartus nuginklavo „Man City“ vartininką, sugriaudami tai, kas galėjo būti reikšmingas pasitikėjimo savimi atstatymas.

„Mums tai bus sunkus sezonas ir turime su tuo susitaikyti dėl daugelio aplinkybių“, – kalbėjo P.Guardiola.

„Šiandien, deja, žaidimas klostėsi gerai, bet mes nesugebėjome jų nubausti reikiamu momentu. Komanda buvo labai atsidavusi, bet deja, tam tikru momentu kažkas atsitinka ir mes nesame pakankamai stiprūs. Turime pasistengti išvengti šių klaidų.

Nereikėjo nieko sakyti (žaidėjams, – aut. past.), jie puikiai viską supranta. Tai yra tai, kas yra – dabar tai sunku nuryti. Pirmąjį įvartį tiesiog padovanojome, o vėliau nebuvome pakankamai stabilūs“, – tikino jis.

Erlingo Haalando dublis ir Ilkay Gundogano įvartis pakylėjo sirgalius, tačiau 75-ąją minutę „Feyenoord“ puolėjas Anisas Hadj Moussa sušvelnino rezultatą, pasinaudodamas katastrofišku kroato Joško Gvardiolo perdavimu atgal.

Vos po septynių minučių, po dar vienos 22-ejų gynėjo klaidos, rezultatas tapo 3:2, kai Santiago Gimenezas pasižymėjo dar vienu įvarčiu. Galiausiai 89-ąją minutę Davidas Hancko smūgiu galva išlygino rezultatą.

„Jis dar labai jaunas, jis mokysis, – apie J.Gvardiolą kalbėjo P.Guardiola. – Būčiau labai neteisus, jei jį kaltinčiau. Jis yra nuostabus žaidėjas, puikus vaikinas, o dabar jam reikia mūsų palaikymo labiau nei bet kada“.

Rungtynių pabaigoje „Etihad“ stadioną užplūdo švilpimas – nepatenkinti „Man City“ sirgaliai išreiškė savo nuomonę. Klubas nukrito į 15-ąją vietą iš 36 komandų su vos 8 taškais. „Man City“ dabar trūksta dviejų taškų iki automatiškai į aštuntfinalį patenkančių aštuonių geriausių komandų. Kitos 16 ekipų žais dvejas papildomas rungtynes dėl galimybės patekti toliau.

„Sirgaliai čia ateina ne tam, kad prisimintų mūsų sėkmę praeityje, o tam, kad pamatytų pergales, – kalbėjo P.Guardiola. – Žinoma, jie turi teisę išreikšti tai, ką jaučia. Žinoma, jie nusivylę“.

Beje, žurnalistams pastebėjus, kad P.Guardiola į spaudos konferenciją atėjo su žaizdomis ant nosies ir galvos, treneris nusišypsojęs apie tai paklaustas atsakė: „Prasidrieskiau su piršto nagu. Noriu žaloti save“.

🚨🚨🎙️| Pep Guardiola when asked about the cuts on his nose and head:



"I want to harm myself..." pic.twitter.com/lks7c8gFdI