Suomiai pasaulio ledo ritulio čempionate paskutinėmis minutėmis išplėšė pergalę prieš Prancūziją, Čekija ir toliau išlieka be pralaimėjimų

A grupėje pergalę iš rankų išleido arti sensacijos buvusi Prancūzijos rinktinė. Vakar latviams pralaimėję prancūzai, šiandien davė rimtą kovą Suomijos ekipai, tačiau po dviejų praleistų įvarčių pagrindinio laiko pabaigoje, jie po pratęsimo turėjo pripažinti jų pranašumą rezultatu 3:4 (0:0, 1:1, 2:2, 0:1).

Pirmajame kėlinyje prancūzai du kartus pažeidė taisykles, bet suomiai nesugebėjo pasinaudoti kiekybine persvara.

Antrajame kėlinyje jau suomiai pažeidė taisykles, o daugumą išnaudojo Kevinas Bozonas (28:01 min.), išvedęs prancūzus į priekį – 1:0.

Kevin Bozon on the backhand 👌 #MensWorlds #IIHF @Hockey_FRA pic.twitter.com/j9BR4mFuff

Visgi persvarą Prancūzijos ekipai išlaikyti pavyko tik 9 minutes, o tada Teuvo Teravainenas (37:33 min.) išlygino rezultatą.

They didn't see it coming! 😏Teuvo Teravainen ties it up! #MensWorlds #IIHF @leijonat pic.twitter.com/ho6mvo46Uh

