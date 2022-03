Sunkiai suvokiamas poelgis: Tailando futbolininkas varžovą nokautavo alkūne

Pačioje rungtynių pabaigoje Supasanas Ruangsuphanimitas iš Šiaurės Bankoko universiteto komandos pasielgė negražiai, kai įspyrė nusisukusiam varžovų žaidėjui Aitsaretui Noichaiboonui.

Visgi, pastarojo reakcija buvo visiškai neadekvati. A.Noichaiboonas taip įsiuto, kad nusprendė nesivelti į žodžių karą su varžovu, o tiesiog pribėgo prie S.Ruangsuphanimito ir tarsi UFC kovoje alkūne nokautavo varžovą.

Bangkok FC’s Aitsaret Noichaiboon sacked immediately after their match for this pic.twitter.com/qUMA9yzKDZ