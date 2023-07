Sunkiai ašaras tramdęs Beckhamas pristatė Messi ir Busquetsą „Inter“ sirgaliams: „Svajonės pildosi“

„Esu labai laimingas, kad su šeima nusprendžiau atvykti į šį miestą ir kad pasirinkau šį projektą. Neabejoju, kad mums čia labai patiks“, – sakė L. Messi. „Mes gerai praleisime laiką ir įvyks daug puikių dalykų. Labai ačiū jums visiems už šią dieną.

Negaliu sulaukti, kada pradėsiu treniruotis, kad galėčiau rungtyniauti. Jaučiu tą patį norą, kurį visada turėjau žaidžiant šį žaidimą, tikrai noriu laimėti ir padėti Majamiui toliau augti“.

Pats vienas iš „Inter“ savininkų Davidas Beckhamas buvo pirmoji Europos žvaigždė, kuri prie JAV lygos prisijungė dar 2007 m. Dabar jis itin džiaugiasi, kad sulaukė tokio momento, kai prie jo komandos prisijungė L. Messi.

„Prieš dešimt metų pradėjau savo kelionę, siekdamas sukurti naują MLS komandą“, – sakė D. Beckhamas. „Tada sakiau, kad svajoju į Majamį atvežti didžių žaidėjų, kurie pritartų mūsų ambicijoms auginti futbolą šioje šalyje. Esame tokie laimingi, kad jūs visi esate čia ir švenčiate šią neįtikėtiną akimirką.

Prašau atleisti man, kad šį vakarą esu šiek tiek emocionalus. Tai iš tiesų yra svajonės išsipildymas – pasveikinti Lionelį Messį Majamio „Inter“ gretose“.

Nors renginį bent dvi valandas stabdė oro sąlygos, kai stadiono teritoriją merkė lietus, o dangų nušvietė žaibai, tačiau niekam tai nerūpėjo ir niekas neketino praleisti šio pristatymo.

Soak it in, Leo Messi.



The warmest of welcomes to @InterMiamiCF. pic.twitter.com/STzKSDrBGh