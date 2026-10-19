„Sūduvos“ atstovai prieš dvikovą su „Kauno Žalgiriu“: „Turime pademonstruoti charakterį“

„Kauno Žalgiris“ per 28 rungtynes surinko 51 tašką ir šiuo metu yra vienvaldis Toplygos lyderis. „Sūduva“ po 29 mačų ir Vilniaus „Žalgiris“ po 30 rungtynių turi po 50 taškų.
Abi komandos tarpusavio dvikovą pasitinka po pralaimėjimų 0:4 išvykose, tačiau nesėkmės buvo patirtos visiškai skirtingomis aplinkybėmis. Kauniečiai ketvirtadienį per Konferencijų lygos grupių etapo debiutines rungtynes neprilygo vienai iš stipriausių Anglijos ekipų „Brighton“, o „Sūduva“ nusileido Vilniaus „Žalgiriui“.
„Norisi parodyti neblogą žaidimą ir laimėti rungtynes, o kaip bus – matysime, – prieš pirmadienio mačo kalbėjo „Sūduvos“ vyriausiasis treneris Donatas Vencevičius. – Kiekvieną pralaimėjimą nėra lengva priimti, juo labiau 0:4, bet pasidarėme išvadas, manau, kad žinome, kodėl taip nutiko. Tikiuosi, reabilituosimės. Kauno komanda yra tikrai gera, žaidžia Europos taurėse, turi dvi lygias sudėtis, laukia rimta kova.“
Marijampolės ekipos strategas, kaip didžiausią reikalavimą savo žaidėjams, išskyrė kovingumą.
„Rungtynių metu gali nutikti bet kas, būna geresnių akimirkų, būna prastesnių. Prastesnes reikia iškentėti visiems, kaip komandai, ir kovoti iki galo. Tikiuosi komandos charakterio. Turėsime jį parodyti, jei norime teigiamo rezultato“, – sakė D. Vencevičius.
„Kauno Žalgiris“ Marijampolėje pastarąjį kartą laimėjo 2023 metų vasarą, o pastarosios rungtynės Sūduvos krašto sostinėje gegužės 23 d. baigėsi dramatiška šeimininkų pergale 2:1. Tuomet „Sūduvą“ 59 min. puikiu smūgiu į priekį išvedė Ibrahima Seckas, per teisėjo kompensuotą laiką (90+2 min.) Antonas Tolordava išlygino rezultatą, bet po poros minučių vienas prieš vartininką pabėgęs Yusuke Omori padėjo akistatoje pergalingą tašką.
Vėliau japonas gana ilgą laiką negalėjo žaisti dėl traumos, bet jau yra visiškai pasveikęs ir pastarajame ture sugrįžo į aikštę.
„Džiaugiuosi, kad vėl galiu žaisti ir bandyti padėti komandai. To įvarčio įrašą žiūrėjau labai daug kartų – gal milijoną? Džiaugiuosi, kad pavyko tada pabėgti vienam prieš vartininką ir įmušti. Šį kartą vėl bus labai sunku. Varžovai pasitiki savimi, yra motyvuoti, tačiau mes sieksime savo tikslų. Reikia nusiteikti sunkiai kovai, demonstruoti charakterį ir siekti pergalės“, – teigė Y. Omori.
„Sūduvai“ šiandien dėl diskvalifikacijos negalės padėti gynėjas Rati Grigalava, o varžovai dėl tos pačios priežasties versis be Amine’o Benchaibo.
„Sūduvos“ ir „Kauno Žalgirio“ rungtynės „Mantingos“ futbolo arenoje prasidės 18.45 val.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.