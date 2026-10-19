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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Andrius Skerla: „L. Antalio atsisveikinimas buvo didelė motyvacija visai komandai“

2026-10-19 13:03 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-19 13:03
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Pergale 4:1 prieš Kauno rajono „Hegelmann“ namų sezoną užbaigusio „Žalgirio“ treneris Andrius Skerla negailėjo gerų žodžių Liviu Antaliui ir dėkojo sirgaliams. Strategas džiaugėsi komandos reakcija po pertraukos ir priminė, kad svarbiausios sezono kovos dar nesibaigė.

Andrius Skerla | fkzalgiris.lt nuotr.

Pergale 4:1 prieš Kauno rajono „Hegelmann“ namų sezoną užbaigusio „Žalgirio“ treneris Andrius Skerla negailėjo gerų žodžių Liviu Antaliui ir dėkojo sirgaliams. Strategas džiaugėsi komandos reakcija po pertraukos ir priminė, kad svarbiausios sezono kovos dar nesibaigė.

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Paskutinį kartą namų stadione profesionalo karjeroje žaidęs L. Antalis sulaukė komandos draugų ir žiūrovų dėmesio. A. Skerla išskyrė puolėjo indėlį į klubą ir jo asmenines savybes.

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„Liviu Antalis yra puikus žaidėjas, puikus žmogus. Tiek, kiek jis davė „Žalgiriui“ per visus tuos metus, kuriuos atstovavo klubui, yra kažkas vau“, – sakė treneris.

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Pasak jo, komandos draugai labai norėjo, kad puolėjas atsisveikinimą su namų publika pažymėtų įvarčiu.

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„Žaidėjai norėjo laimėti ir labai norėjo, kad Liviu irgi įmuštų įvartį. Nors rezultatas jau buvo 3:1, jie vis bėgo į priekį ir ieškojo momento, kad suteiktų jam galimybę įmušti. Jis turėjo tą momentą. Gaila, neišnaudojo, bet sezonas dar nesibaigė. Dar yra dvejos rungtynės. Jis atsisveikino su mūsų sirgaliais, bet dar tikiuosi jo pagalbos kitose rungtynėse“, – kalbėjo A. Skerla.

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Treneris teigė prieš dvikovą priminęs komandai rungtynių svarbą. L. Antalio atsisveikinimas su namų stadionu tapo papildoma motyvacija siekti pergalės.

„Jau kiek kartų šiais metais tokių rungtynių turėjome ir vis kažkur nesugebėdavome laimėti. Tai, kad Liviu Antalis žaidžia paskutinį kartą prie savų aistruolių šiame stadione, irgi buvo didelė motyvacija visai komandai“, – pabrėžė strategas.

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Vis dėlto pirmojo kėlinio žaidimas A. Skerlos netenkino. Į pertrauką komandos išėjo rezultatui esant lygiam – 1:1.

„Pirmas kėlinys buvo gana vangus iš mūsų pusės, sunkiai žaidėme. Manau, „Hegelmann“ tikrai sužaidė puikų pirmą kėlinį. Turėjome problemų greitose išpuoliuose. Taip, turėjome ir savo momentų, bet žaidimas šiek tiek netenkino, nes daugiau tikėjausi iš komandos“, – pripažino treneris.

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Po pertraukos žalgiriečiai pelnė tris įvarčius ir iškovojo užtikrintą pergalę. Auklėtinių reakcija A. Skerla liko patenkintas.

„Po pokalbio per pertrauką matėme visiškai kitą komandą. Man patiko tai, kas vyko antrajame kėlinyje, kaip jie reagavo į visa tai. Įmušė įvarčius ir svarbiausia, kad laimėjome šias rungtynes“, – sakė jis.

Antras rungtynes iš eilės „Žalgiris“ pelnė keturis įvarčius. Šį kartą pasižymėjo keturi skirtingi futbolininkai – Paulius Golubickas, Stanislavas Bilenkis, Matas Vareika ir Bryanas Teixeira.

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„Smagu, kad visi skirtingi žaidėjai įmušė įvarčius. Buvo laikotarpis, kai buvome gana priklausomi tik nuo kelių žaidėjų, kurie dažniausiai mušdavo įvarčius. Visų pirma svarbu, kad komanda laimėjo, bet svarbu ir tai, kad kiti žaidėjai pajautė įvarčio skonį“, – kalbėjo A. Skerla.

Užbaigęs namų sezoną treneris dėkojo komandą palaikiusiems žiūrovams ir kvietė juos atvykti į artimiausias rungtynes Kaune.

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„Norėtųsi padėkoti visiems žiūrovams, kurie šiais metais lankėsi mūsų stadione ir palaikė mus. Sezonas nesibaigė, liko dar dvejos rungtynės. Kitos, kaip visada, yra svarbiausios – Kaune prieš „Kauno Žalgirį“. Norėčiau pakviesti kuo daugiau žiūrovų atvykti ir palaikyti mus. Visko gali būti“, – sakė strategas.

Dvikova Kaune vyks kitą pirmadienį, lapkričio 26 d.

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